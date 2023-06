Alfa Romeo ha bisogno di voi: come si chiamerà il nuovo SUV urbano?

Alfa Romeo ha bisogno di voi: il nome del nuovo Sport Urban Vehicle del Biscione non è ancora stato ufficializzato e il marchio ha chiamato a raccolta gli appassionati per provare a immaginarlo...

Alfa Romeo ha da sempre un legame viscerale con il proprio pubblico, che spesso e volentieri viene chiamato in causa dal brand - com'è successo questa volta. Attraverso i suoi canali social ufficiali il Biscione ha chiesto agli utenti di immaginare il nuovo del nuovo veicolo in arrivo, che da quel che sappiamo sarà una vettura alquanto compatta. Per Alfa Romeo sarà infatti un'auto che andrà a ridefinire le regole del segmento chiamato internamente "Kid", ovvero "Piccolo", "Bambino", dunque compatto. Dobbiamo aspettarci un Sport Urban Vehicle vicino, come design e dimensioni, alla nuova Jeep Avenger (sapevate che la Jeep Avenger è piena di easter egg?)? È possibile ma non abbiamo ancora la certezza.

L'auto andrà a completare una gamma attualmente composta dalla berlina Giulia, il SUV Stelvio e il SUV/Crossover Tonale. Purtroppo Alfa Romeo non ha ancora condiviso dettagli tecnici in merito alla vettura, sappiamo soltanto che il debutto è previsto per la prima metà del 2024. Dopo aver scelto il nome Giulia per la sua berlina, due passi montani per Stelvio e Tonale, il Biscione ha già smentito l'utilizzo di Brennero per il nuovo Sport Urban Vehicle... Come si chiamerà dunque questo nuovo modello?