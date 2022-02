Alfa Romeo dà il benvenuto alla C42: ecco l'ultima monoposto della Formula 1

Le nuove monoposto di Formula 1 sono già scese in pista a Barcellona per i primi test stagionali e valutare così sul campo se gli accorgimenti aerodinamici e tecnici messi a punto in fase di progettazione stiano rispondendo alle aspettative. All'appello mancava però solo Alfa Romeo che ha finalmente svelato la C42.

Il team di Alfa Romeo Racing è stato completamente stravolto con l'arrivo di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. I due nuovi piloti hanno già testato sul campo la nuova C42 messa a punto dalla scuderia svizzera che, fino ad oggi, si è tuttavia mostrata con una livrea camuffata che ha però fatto impazzire il web.

Nonostante non fosse quella definitiva, infatti, la variante camouflage della monoposto è piaciuta ai fan riscuotendo anche un certo successo in rete. Tuttavia, è giunto il momento per il team di mostrare la vera livrea con la quale Bottas e Zhou scenderanno in pista in Bahrein a marzo. Puntuale, dunque, Alfa Romeo Racing ha rimosso il telo sulla macchina alle 9:30 in punto dopo un evento speciale dedicato. In calce alla notizia potete dare un'occhiata ai primi piani della C42 con un focus più dettagliato anche l'ala posteriore che presenta un omaggio alla bandiera italiana.

E voi, invece, cosa ne pensate della livrea adottata da Alfa Romeo, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.