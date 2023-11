Alfa Romeo B-SUV 2024: nome, data d'uscita e motorizzazioni, ecco quello che sappiamo

Sale alta l'attesa in vista del nuovo Alfa Romeo B-SUV 2024, vittima poche settimane fa di un clamoroso leak. Il Biscione ha fatto sapere che il mese prossimo, a dicembre, verrà svelato il nome dell'atteso modello di Arese, ma tutto fa pensare che alla fine verrà scelto “Junior”.

Come mai questo nome? Semplicemente perchè il Biscione vuole riprendere quello di un fortunato modello prodotto negli anni '60, che però era completamente differente rispetto al B-SUV in uscita.

La Junior del 1966 era infatti una coupé, precisamente la GT Junior, dotata di un motore 1300 con una potenza di soli 89 cavalli. Era ovviamente un'epoca differente rispetto a quella attuale, e quella vettura non aveva il servofreno, la console centrale e non aveva neanche l'accendisigari. Inoltre, il pavimento era in gomma.

Ovviamente il B-SUV in uscita sarà completamente differente rispetto alla vecchia Junior, a cominciare dalle dimensioni, circa 4,1 metri, le stesse della Fiat 600e presentata in diretta streaming lo scorso mese di luglio, nonché della Jeep Avenger, auto che sta registrando un grande successo di vendite.

Del resto la piattaforma sarà la stessa e anche il motore elettrico montato sarà il medesimo, 156 cavalli di potenza con una batteria da 54 kWh, che dovrebbe garantire un'autonomia di circa 400 km.

Attenzione però perchè è molto probabile che alla versione elettrica sarà affiancata una mild hybrid, e anche in questo caso si ripeterebbe quanto avvenuto con la Fiat 600 e la Jeep Avenger, la cui motorizzazione benzina+elettrica è stata però commercializzata in un secondo momento.

Il motore dovrebbe montare il sistema ibrido 48 Volt che abbina ad un propulsore benzina 1.2T Mhev da 100 cavalli un motore elettrico da 21 kW (28,5 cavalli), con un cambio automatico e-DCS6 dual-clutch a 6 rapporti.

Infine, per quanto riguarda la data d'uscita, il nuovo Alfa Romeo B-SUV (forse Junior), sarà messo in commercio nel 2024 anche se una data precisa non c'è: tutto fa comunque pensare alla seconda metà dell'anno che verrà, un'annata che si preannuncia ricchissima in casa Stellantis viste anche le presentazioni delle nuove Lancia Ypsilon e Fiat Panda.