Alfa Romeo B-SUV 2024, leak clamoroso? Vettura svelata per sbaglio in anticipo

Se queste immagini dovessero rivelarsi autentiche, quello che abbiamo davanti sarebbe il nuovo B-Suv di Alfa Romeo previsto per il 2024. Data la natura elettrica del veicolo, il design pare discostarsi drasticamente dalla filosofia che siamo abituati a vedere.

L'account Instagram @cochespias1 sembra essere entrato in possesso delle immagini che vi riportiamo. Queste sarebbero state fornite da un designer coinvolto nel progetto del nuovo SUV Alfa Romeo. Le immagini sono state sottoposte a un processo di miglioramento della qualità tramite un algoritmo di intelligenza artificiale.

Le quattro foto totali mostrano l'auto a 360 gradi, tre di queste mostrano il fronte, il retro e il profilo, con un'indicazione precisa del posizionamento del vano batteria. La quarta foto invece mostra il design e lo stile del contachilometri, sintomo del fatto che potremmo effettivamente trovarci di fronte ad una rivisitazione dello stile anche per quanto riguarda gli interni del veicolo e del cockpit.

I commenti non sono tardati ad arrivare, con utenti che hanno espresso subito le loro considerazioni su questo possibile veicolo. Molti sembrano scorgere uno stile che più si avvicina allo stile Alfa sportivo di un tempo, mentre altri contestano un frontale troppo carico di elementi e confusionario. Insomma, gli alfisti di tutto il mondo avranno sicuramente molto di cui discutere in questi giorni.

Ci teniamo a ribadire che le foto che state vedendo, per quanto siano effettivamente sfuggite di mano a qualcuno, non è detto rappresentino l'effettivo design finale del veicolo. Non resta che attendere futuri aggiornamenti da parte della stessa Alfa Romeo che, in questo periodo, si sta godendo gli ottimi feedback provenienti dalla nuova 33 stradale presentata da poco, che incarna lo stile e la bellezza tipica dell'artigianato italiano.

