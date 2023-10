La nuova Alfa Romeo B-SUV 2024 elettrica costerà come la Tonale? Ipotesi 35/40mila euro

Si avvicina sempre di più la data di lancio della nuova Alfa Romeo B-SUV 2024, lo sport utility vehicle compatto del Biscione. Se tutto andrà come previsto sarà messa commercio nella prima metà del 2024, di conseguenza manca davvero poco affinché si possa vederla sulle strade di tutti giorni.

La scorsa settimana il CEO di Arese, Imparato, ha fornito una valanga di info in merito alla nuovo Alfa Romeo B-SUV 2024, a cominciare dallo spiegare che il nome, che resta ad oggi top secret, sarà comunicato in via ufficiale fra poco più di un mese, il prossimo dicembre 2023.

Un bel regalo di Natale quindi per tutti gli alfisti e gli appassionati di auto in generale, e il nome, siamo certi, non deluderà le attese anche perchè gli ultimi scelti dal Biscione sono sempre stati decisamente evocativi.

Dell'aspetto estetico probabilmente sappiamo già tutto visto che il B-SUV di Alfa Romeo è stato “vittima” poche settimane fa di un clamoroso leak, ma una grande domanda sorge spontanea: quanto costerà?

Attualmente tutto tace per quanto riguarda il prezzo ma è possibile farsi un'idea vedendo il costo della concorrenza. Non va infatti dimenticato che Stellantis vanta già numerosi modelli nel segmento, a cominciare dalla Fiat 600e e dalla Jeep Avenger, in vendita rispettivamente a 35 e 40mila euro.

Probabile quindi che il B-SUV di Arese si posizioni fra i due modelli, attorno ai 37 mila euro e ciò la renderebbe più cara dell'Alfa Romeo Tonale, che però è un segmento sopra, essendo un C-SUV (e non è full electric).

Ovviamente si tratta di una ipotesi, sia chiaro, nulla di certo, ma il mercato al momento ci dice questo quindi sarebbe una sorpresa se Arese mettesse in vendita la sua nuova auto a 25/30 mila euro. Tra l'altro il B-SUV del Biscione condivide con la Fiat 600e e l'Avenger la stessa piattaforma e il pacco batteria (51 kWh, 156 cavalli e 400 km di autonomia con una ricarica).

Al momento non è stata annunciata una versione ibrida della nuova Alfa, ma è quasi sicuramente in cantiere, visto che comunque il Biscione produrrà solo auto full electric dal 2027, di conseguenza fino a quella data si alterneranno termico e green. In questo caso il prezzo potrebbe scendere di circa 10 mila euro, se non di più, posizionandosi fra i 20 e i 25mila euro. Staremo a vedere, nel frattempo, godetevi i due render realizzati da AutoWeek: molto convincente il frontale, forse un po' meno il retro.