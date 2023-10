Alfa Romeo, le auto elettriche avranno il 'cambio simulato'? Sembra proprio di sì

In concomitanza con l'ottima notizia secondo cui le normative Euro 7 salveranno il V6 di Alfa Romeo, Stellantis North America ha recentemente depositato un brevetto per una tecnologia che consentirà simulazioni di cambi di marcia e modalità di guida in veicoli completamente elettrici.

Questo sistema si basa su sensori e un controller per il modulo di azionamento elettrico (EDM) collegato a un motore elettrico. Il brevetto di Stellantis è stato depositato presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). Questo nuovo sistema si basa su un set di sensori che monitoreranno l'input del conducente e regoleranno il comportamento del veicolo di conseguenza.

Sarà possibile attivare manualmente i cambi di marcia, probabilmente attraverso le palette al volante, sia in modalità normale che sportiva. In alternativa, il sistema potrà essere impostato per cambiare automaticamente come una tradizionale trasmissione automatica.

L'EDM rimane in una marcia più alta e passerà a una marcia inferiore solo quando il conducente premerà il pedale dell'acceleratore. Inizialmente ridurrà la coppia erogata dall'EDM e poi la aumenterà durante una seconda fase di inerzia simulata, permettendo ai conducenti di sperimentare uno slancio più familiare, simile a quello di una trasmissione convenzionale.

Un aspetto molto interessante di questa tecnologia è la possibilità di selezionare diverse modalità da parte del conducente, ognuna con una programmazione di progressione dell'acceleratore variabile. Ad esempio, Stellantis menziona modalità specifiche come "drift", "sabbia", "fango", "neve", "roccia" e "Baja". SArebbe molto bello poter vedere un sistema del genere in un ipotetico prossimo pick up di Alfa Romeo.

Con marchi automobilistici appassionati come Dodge e Alfa Romeo che fanno parte di Stellantis e con piani di lanciare nuovi veicoli elettrici nel prossimo futuro, l'azienda stia esplorando delle possibilità volte a rendere questi veicoli più divertenti da guidare. Dodge ha già menzionato che il loro prossimo veicolo elettrico, il Daytona SRT, userà cambi di marcia simulati per migliorare l'esperienza di guida.