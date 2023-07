Alfa Romeo: arriva la supercar, svelata la data della presentazione

Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, ha annunciato la data di presentazione della tanto attesa supercar. Questo nuovo modello sarà probabilmente l’ultima sportiva di Alfa Romeo con motore a combustione e si ispirerà fortemente ai capolavori storici del marchio.

“Questo progetto è un sogno che si avvera, ispirato da un gruppo audace che voleva realizzare qualcosa di unico”, ha dichiarato il CEO di Alfa. L’annuncio è stato accompagnato da un’immagine che mostra l'iconica calandra, un piccolo antipasto simile a quanto visto all’inizio dell’anno con il fanale posteriore tondo. La misteriosa supercar sarà svelata il 30 agosto 2023 presso il museo Alfa Romeo di Arese.

Le voci di corridoio suggeriscono che si chiamerà Alfa Romeo 6C, indicando l’utilizzo di un motore a sei cilindri. La scelta più logica sarebbe quella di adottare il V6 biturbo da 2,9 litri già presente sui modelli Quadrifoglio. Nelle Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm, il V6 è stato portato a quota 540 CV di potenza e 600 Nm di coppia. Il punto di riferimento per il design sarà l’Alfa Romeo 33 Stradale del 1967: le sue forme sinuose, pennellate da Franco Scaglione, hanno già ispirato 8C Competizione e MiTO.

Imparato ha definito la futura supercar “iconica, super sexy e riconoscibile”, dichiarando che “stiamo lavorando a qualcosa che potrei collocare accanto alla 8C nel museo di Arese, siamo orgogliosi del contributo che stiamo apportando alla storia dell’Alfa Romeo”. L’Alfa Romeo 6C - se verrà effettivamente chiamata così - sarà probabilmente prodotta in serie limitata; per fare un confronto, la 8C è stata prodotta in 500 esemplari nella versione Competizione (coupé) e in 329 esemplari nella variante 8C Spider.