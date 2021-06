Alfa Romeo si apre all'e-commerce: Giulia e Stelvio Web Edition si comprano online

L’acquisto online è diventato d’uso comune ormai, e ha fatto il vero e proprio botto in questo periodo di pandemia, per ovvie ragioni. Il mondo delle auto è ancora molto legato ad una customer experience standard, ma qualcosa inizia a muoversi, e quindi dopo Tesla, anche Alfa Romeo ha deciso di vendere online alcuni modelli.

Si tratta di Giulia e Stelvio, che a partire dall’11 di giugno 2021 si potranno comprare in ogni momento e su qualunque device, accedendo all’e-shop Alfa Romeo. I modelli dedicati alla vendita digitale sono denominati Web Edition, e si basano rispettivamente sull’allestimento Executive e Veloce.

La Web Edition però arricchisce ulteriormente i pacchetti, che nel caso della Giulia vede l’aggiunta di vetri posteriori oscurati, sedile posteriore abbattibile, pinze freno rosse, palette cambio al volante, Wireless Charger e sistemi avanzati di sicurezza alla guida, il tutto assieme al motore 2.2 turbo diesel da 190 cv, abbinato ad un cambio automatico a 8 marce e trazione posteriore.

L’allestimento Veloce della Stelvio si arricchisce con Sistemi di sicurezza avanzati, Wireless Charger, Hands Free Tailgate, cristalli posteriori oscurati, pinze dei freni gialle e Pack Perfomance, comprendente le palette del cambio al volante in alluminio, bloccaggio differenziale posteriore e sospensioni attive Alfa Active Suspension. In questo caso i motori da scegliere sono due: il 2.0 litri turbo benzina da 280 cv oppure il 2.2 turbo diesel da 210 cv, entrambi abbinati ad un cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale Q4.

