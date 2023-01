Alfa Romeo anticipa la nuova supercar in arrivo: sarà una nuova 6C?

Il 2023 sarà un anno fondamentale per Alfa Romeo, che si appresta a presentare una nuova vettura ad alte prestazioni. Sui media internazionali si parla già di supercar, soprattutto dopo l’ultimo teaser pubblicato su Instagram.

Il filmato inizia con un benvenuto al nuovo anno, che per Alfa Romeo sarà “elettrizzante, viscerale ed emozionante”, subito dopo viene mostrata la nuova Tonale e le versioni più recenti di Giulia e Stelvio. Il Biscione chiede anche al suo pubblico se è pronto per vivere un 2023 al massimo, il dettaglio più interessante del filmato però riguarda i secondi finali del video, quando appare a schermo la scritta “We Are” (Ready). Per una frazione di secondo viene mostrato un faro LED che potrebbe in effetti riferirsi alla nuova supercar in arrivo.

La luce LED forma chiaramente una scritta “6C”, indizio che potrebbe effettivamente indicare il ritorno in pompa magna dell’Alfa Romeo 6C. Un nome che in casa Alfa è pieno di significati, ha infatti caratterizzato vetture sportive in diverse epoche dal 1927 al 1954 (Mussolini possedeva un’Alfa Romeo 6C riscoperta di recente). L’Alfa Romeo 6C sarebbe stata una perfetta compagna anche delle successive 8C Competizione (2006-2010) e 4C Competizione (2013-2020).

Il video purtroppo non anticipa altro, di recente però l’attuale CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha detto che la nuova supercar del Biscone si sarebbe ispirata a gloriosi modelli classici del passato, dunque il nome 6C potrebbe davvero riaffacciarsi sui radar. A livello tecnico potremmo ritrovare una versione potenziata del V6 2.9 litri della Giulia GTAm (le Alfa Romeo più veloci si sfidano), non è esclusa però una versione elettrica con le tecnologie Maserati Folgore.