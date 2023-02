Alfa Romeo, annunciato un SUV del Segmento B: ecco tutto quello che sappiamo

Alfa Romeo ha recentemente annunciato tramite le parole del CEO Jean-Ohilippe Imparato l'arrivo di un modello inedito per la casa del Biscione, leggasi un nuovo SUV. Si tratta nel dettaglio di un veicolo appartenente al Segmento B, quello al momento più competitivo d'Europa.

Parliamo di un modello che risulta essere più compatto dell'Alfa Romeo Tonale, che negli USA ha fatto boom, di conseguenza un'auto dalle dimensioni inferiori ai 4 metri: cosa sappiamo di questo nuovo modello? Imparato ha dato qualche indizio, a cominciare dal dire che la nuova auto di Arese non si chiamerà Brennero, come invece ipotizzato in precedenza, ma avrà comunque una nomenclatura che richiamerà un modello passato e glorioso dello stesso Biscione.

Si sa che il nuovo SUV compatto verrà prodotto in Polonia, precisamente presso lo stabilimento di Tychy, lo stesso dove è entrata in produzione la Jeep Avenger, eletta di recente Auto dell'anno 2023, e ad un crossover a marchio Fiat.

Il nuovo SUV sarà inoltre il primo modello full electric di Alfa Romeo anche se sarà affiancato da una versione a benzina mild hybrid: «Siamo in un mondo in cui non tutti possono permettersi di pagare 40 mila euro per un'auto», ha detto a riguardo Imparato. Alfa utilizzerà la piattaforma e-Cmp del gruppo Stellantis per produrla, mentre il prezzo di vendita dovrebbe discostarsi di circa 10mila euro fra la versione a benzina e quella elettrica.

La versione ibrida si baserà sul motore benzina PureTech a tre cilindri da 1,2 litri del gruppo Stellantis, mentre il gruppo batteria dovrebbe essere da 51 kWh con un motore elettrico da 154 cavalli, lo stesso utilizzato sempre dalla Avenger. La trazione del nuovo SUV sarà anteriore, ma non è da escludere una versione integrale dopo il lancio previsto solo per il 2024, quindi fra circa un anno. Che aspettative avete nei confronti del nuovo SUV Alfa Romeo?