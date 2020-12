Alfa Romeo annuncia la meravigliosa 4C Spider 33 Stradale Tributo

La Alfa Romeo 4C potrebbe ben presto lasciare il mercato per non tornare mai più, ma la casa automobilistica italiana ci tiene a chiudere il tutto con i fuochi d'artificio: il produttore ha appena presentato la sua 4C Spider 33 Stradale Tributo.

Purtroppo questa variante a tiratura limitata approderà esclusivamente negli Stati Uniti con soli 33 esemplari, andando ad omaggiare le mitica Alfa Romeo 33 Stradale del 1967 rimasta ancora oggi nell'immaginario di molti appassionati di motori. Vi consigliamo pertanto di dare un'occhiata alla galleria di immagini in fondo alla pagina, non ve ne pentirete.

La Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo porta in essere un certo numero di modifiche, ma quella più visibile è senza alcun dubbio la fantastica verniciatura in rosso trasparente, che consente di ammirare la fibra di carbonio sottostante all'interno dell'abitacolo. La carrozzeria invece alterna il rosso e la fibra di carbonio separandole distintamente, e l'effetto è davvero piacevole alla vista. Alfa Romeo ha deciso di utilizzare una tonalità esclusiva: il Rosso Villa d'Este.

I cambiamenti estetici non si fermano a questo, perché i cerchi risaltano grazie al grigio e all'oro, mentre gli interni figurano i contrasti tra nero e marrone tabacco, dove di tanto in tanto fanno capolino i badge speciali per il modello.

Ogni 33 Stradale Tributo verrà consegnata ai facoltosi clienti con ogni optional possibile e immaginabile, ma non possiamo non menzionare l'implementazione di un sistema di scarico Akrapovic e del ritocco delle sospensioni per un assetto da corsa. Come dicevamo, gli esemplari si limiteranno a raggiungere gli acquirenti degli Stati Uniti, e il prezzo si aggirerà sugli 81.590 dollari per unità.



Per chi invece si accontenta di un'automobile meno rara e difficile comprare abbiamo le offerte di Natale FCA: fino a 10.000 euro di vantaggi su Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia e Abarth. In ultimo ci teniamo a menzionare le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Veloce Ti: ecco parte delle novità che il marchio ha in riserbo per il 2021.