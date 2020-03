Ecco l'Alfa Romeo 8C-R Tazio che ogni appassionato di auto desidera

Alfa Romeo nel corso della sua eccellente storia automobilistica ha disegnato alcune tra le vetture più belle che abbiamo mai calcato le strade, e un ritorno a quei fasti è desiderato da tantissimi appassionati in tutto il mondo.

Il designer industriale Arseny Kostromin, che ha lavorato per Volkswagen, Renault e Koenigsegg (sua è la Gemera), ha provato a dare una forma a queste speranze disegnando una fantastica Alfa Romeo 8C-R Tazio, un bolide completamente ideato per le prestazioni a ogni costo, assolutamente omologato per circolare pubblicamente e incentrato sulla categoria motoristica FIA Hypercar.

Kostromin ha tra l'altro riferito ai ragazzi di Carscoops la sua passione per Alfa Romeo, e il fatto che stesse pensando da tempo di disegnarne una hypercar, e finalmente l'ha fatto. L'artista ha preso ispirazione dalla classica Alfa Romeo Disco Volante, un'auto da corsa sperimentale progettata nel 1953.

Il designer ha poi deciso di rendere questa sua creazione a motore centrale, e di inserire uno stile di guida a "piedi alti", similmente a quanto accade per le monoposto da Formula 1. Questo consente di risparmiare spazio, e di rendere l'abitacolo più piccolo e aerodinamico. Appena dietro la cabina prende posto un V12 aspirato connesso strettamente al telaio monoscocca, andando a formare un unico blocco "vivo".

Un'occhiata al frontale basta per immaginare i flussi aerodinamici pensati per la 8C-R Tazio, ed è possibile notare alcune similitudini con la Aston Martin Valkyrie. Al retrotreno il diffusore provvede a terminare il lavoro sui flussi attaccando la vettura al suolo, e un particolarissimo alettone segmentato incrementa ancor di più il carico aerodinamico.

Come indicato chiaramente dalla nomenclatura la Alfa Romeo 8C-R Tazio omaggia il grande pilota Tazio Nuvolari, che con successo ha gareggiato sia su due che su quattro ruote. Alcuni dei suoi trionfi sono avvenuti proprio a bordo di una vettura del noto brand italiano. Ma adesso vi lasciamo ad ammirare la foltissima galleria di immagini in calce.