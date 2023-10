Alfa Romeo 8C, quando Jeremy Clarkson la definì: 'L'auto più bella mai creata'

L'Alfa Romeo 8C è una delle auto più belle di sempre, incarnazione perfetta dello stile Made in Italy ma nel contempo della sportività e dell'eleganza del glorioso marchio di Arese. Presentata al Salone di Francoforte del 2003, Jeremy Clarkson la definì “L'auto più bella mai creata”.

Top Gear, lo show che ha regalato una memorabile puntata con Schumacher, Stig e la Ferrari FXX, ha testato la supercar Alfa Romeo nel 2009, e proprio in quell'occasione il noto giornalista britannico ebbe il privilegio di entrare nell'abitacolo della 8C definendola “una vera e propria opera d’arte fine a se stessa”.

8C stava ad indicare il numero di cilindri, appunto otto, (rievocando gli anni Trenta), mentre la C maiuscola stava per Competizione, quando le Alfa Romeo trionfavano alla Mille Miglia e alla 24 Ore di Le Mans, gara vinta quest'anno dalla Ferrari 499P.

Fu una supercar che riprendeva ovviamente le linee storiche del brand di Arese e che nel contempo guardava al futuro, facendo poi da musa ispiratrice per i successivi modelli, come ad esempio la MiTo e la Giulietta.

Alfa Romeo decise di realizzarne anche una versione “mini”, leggasi la 4C, piccola supercar che venne particolarmente apprezzata dal grande pubblico. L'Alfa Romeo 8C venne prevista in 500 esemplari numerati tutti venduti prima di essere prodotti, un po' come accaduto di recente con la Lamborghini Revuelto, che ha esaurito gli ordini per i prossimi due anni in pochissimo tempo.

Sotto il cofano la 8C presentava un propulsore da 450 cavalli di potenza e 7mila giri al minuto, 4.7 litri di cilindrata e 32 valvole. Per raggiungere i 100 km/h da fermo ci impiegava 4 secondi, mentre la velocità massima dichiarata era di 295 km/h: numeri davvero impressionanti.

Ad arricchire la supercar meneghina la versione spider realizzata nel 2009 e insignita del premio “Design award for concept e prototype” di Villa d’Este e il “Best design award” della rivista inglese Auto Express, fra le più autorevoli del settore.