Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione: venduto a caro prezzo uno dei 500 esemplari

Alfa Romeo negli anni '90 si convertì alla trazione anteriore, un evento che si può collocare nel 1992, anno in cui debuttò l'Alfa Romeo 155. La bella berlina aveva il compito di sostituire un modello apprezzatissimo dagli alfisti: la 75 a trazione posteriore.

Tra le sue versioni speciali la più ambita è la 75 Turbo Evoluzione del 1987, nata dal programma sportivo dello stesso anno e necessaria affinché la versione destinata al Gruppo A potesse essere omologata. Sotto il cofano si trova un quattro cilindri in linea turbo da 1,8 litri, accreditato di 155 CV. La potenza giungeva alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a cinque velocità. Ai tempi si vociferava che il motore nascondesse più cavalli di quanto ufficialmente dichiarato e, per comprendere appieno le prestazioni, c'è da considerare anche il peso della berlina: soltanto 1.150 kg. Lo scatto da 0 a 100 km/h avveniva in 7,6 secondi e la velocità massima era di 220 km/h.

Rispetto alla 1.8i turbo "liscia" è dotata di un vistoso corpo vettura allargato e squadrato e presenta importanti modifiche meccaniche ad assetto, freni e motore. Uno dei 500 esemplari prodotti è da poco stato venduto dal concessionario Ruote da Sogno. Questa 75 Turbo Evoluzione ha sul tachimetro 73.945 km - il proprietario ci si è divertito - e presenta tutti i componenti originali di fabbrica, ad eccezione dello scarico e degli interni, dove è stato necessario un restauro completo. L'auto è ovviamente in Rosso Alfa, inclusi i cerchioni, e le condizioni appaiono davvero notevoli. Non stupisce quindi che sia stata venduta ad un prezzo vicino ai 90.000 euro.

Un ritorno forte del brand Alfa Romeo, ora alla prova del nove con Stellantis e il nuovo CEO Jean Philippe Imparato, potrebbe aumentare l'appetito verso le Alfa classiche. Nel novembre 2019 ci eravamo occupati delle Alfa dei passati decenni disponibili sotto a 20.000 euro. Cifre in molti casi destinate a salire nel prossimo futuro. (immagini Ruote da Sogno)