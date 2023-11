Alfa Romeo 75 Castagna: la bizzarra coupé sportiva in vendita all'asta

L'Alfa Romeo 75 (conosciuta anche come la "Milano in Nord America") era una berlina sportiva e compatta. È stata prodotta dal 1985 al 1992, ma nel 1994, la carrozzeria italiana "Carrozzeria Castagna" ha trasformato un modello del 1987 in un coupé ispirato allo stile non convenzionale della SZ (Sprint Zagato). Questa versione è adesso all'asta.

L'Alfa Romeo 75 rielaborata dalla Carrozzeria Castagna presenta pannelli della carrozzeria in alluminio realizzati a mano sopra il telaio in acciaio. Gli interni sono stati completamente rivisitati, con pelle verde scura, finiture in legno e un grande logo "Vittoria" sul lato passeggero del cruscotto. Il veicolo è dotato di un volante Momo e pannelli in Alcantara verde sulle porte, sulla console centrale e sulla parte superiore del quadro strumenti.

Sotto il cofano, la Castagna Vittoria è dotata del leggendario motore V6 "Busso" da 3,0 litri, che è stato sottoposto a un upgrade da un'azienda di Casalmaggiore, raggiungendo una potenza di 255 cavalli. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a cinque marce. Le sospensioni sono state migliorate con ammortizzatori coassiali Koni su entrambi gli assi e molle elicoidali indipendenti anteriori.

Sebbene fosse un concept, era legalmente utilizzabile su strada ma è rimasto in gran parte inutilizzato e conservato in un deposito. Ha percorso solo 2.500 chilometri ed è in ottime condizioni, con lievi segni di corrosione nella giuntura tra alluminio e acciaio (date un'occhiata anche questa 4C che sarà prodotta in soli 50 esemplari e che celebra i 10 anni dall'uscita).

Questo raro esemplare dell'Alfa Romeo Castagna Vittoria del 1995 sarà messo all'asta da Car & Classic alla fine di questo mese e si prevede che sarà venduto a un prezzo compreso tra i 145.000 e i 150.000 euro. Tornando al presente, il prezzo del nuovo B-suv Alfa Romeo potrebbe essere proposto sul mercato grossomodo ad un importo simile a quello della Tonale.