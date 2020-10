L'Alfa Romeo 6C diventa GTAm GT3 in questo splendido concept

Se siete appassionati di automobili, probabilmente già conoscete il nome LP Design. Parliamo di un designer italiano che ha la passione per le auto nostrane, in particolare modo per le Alfa Romeo - non a caso oggi vi mostriamo una splendida Alfa Romeo 6C Concept.

In realtà non si tratta di una 6C “normale”, bensì di una 6C GTAm GT3, la variante più sportiva che si possa immaginare, infatti sulla pagina Facebook dell’artista la vediamo anche in livrea da competizione pronta per fare a sportellate su pista. Inutile dire che il progetto ha galvanizzato gli appassionati più incalliti Alfa, che da tempo sognano nuovi modelli sportivi da osannare.

Le ultime incarnazioni ufficiali in tal senso sono state le recenti Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm, presentate lo scorso 2 marzo 2020 appena prima che l’Italia intera venisse travolta dal lockdown legato al Coronavirus. In quell’occasione Alfa aveva regalato ai fan delle auto 100 kg meno pesanti della Giulia Quadrifoglio, con uno scatto da 0 a 100 km/h possibile in 3,6 secondi e sotto il cofano un motore Biturbo V6 da 2.9 litri, che nella variante GTAm eroga la bellezza di 540 CV e 398 kW. Al di là della Giulia, sarebbe davvero un sogno rivedere una 6C in assetto da guerra, chissà che la nuova società Stellantis non ci faccia un regalo prima o poi.