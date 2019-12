Alfa Romeo 4C sfida Ferrari Pista e McLaren 600LT in una drag race: il video

Il senso di questa gara di accelerazione tra Alfa Romeo 4C, McLaren 600LT e Ferrari Pista non sta nel trovare la vettura vincitrice tra le tre, ma risiede nella possibilità di poter rispondere a questa domanda: qual è la differenza effettiva tra supercar e auto sportiva sul rettilineo?

Quelli del canale YouTube 888MF l'hanno appena scoperto, ma prima scioriniamo un po' di numeri. Partendo dalla Ferrari troviamo sotto il cofano un V8 da 3,9 litri capace di 710 cavalli. Anche la McLaren dispone di un V8, ma in questo caso i litri sono 3,8 e i cavalli 592. L'Alfa invece è mossa da un piccolo motore a 4 cilindri da 1,75 litri ed erogante 280 cavalli, facendo sembrare il tutto parecchio ingiusto.

Il risultato, come abbiamo già detto, è praticamente ovvio ma nonostante tutto la piccola 4C si è difesa in modo onorevole se prendiamo in considerazione l'enorme differenza con le opponenti. Il fatto che il Gruppo FCA abbia preso in considerazione l'ipotesi poterne scartare una succeditrice ci lascia non troppo entusiasti, ma non è ancora detta l'ultima parola.

Nel frattempo vi rimandiamo ad un'altra drag race, in questo caso più equilibrata, tra Alfa Romeo 4C e BMW M2 Competition in condizioni di pioggia. Il risultato è molto interessante.