Alfa Romeo 4C: mancano pochi giorni per accaparrarsi questo esemplare immacolato

Ci sono alte probabilità che Alfa Romeo non ci regali una nuova generazione della magnifica 4C, e questo non può che dispiacere gran parte degli automobilisti, i quali si sono però dimostrati freddini all'arrivo della sportiva acquistando meno esemplari di quanto il marchio si aspettasse.

A ogni modo abbiamo una soluzione a questo sconforto, e cioè una Alfa Romeo 4C appena messa in vendita da un negozio del Texas. L'esemplare è stato costruito nel 2018, e per due anni è appartenuto al proprietario della concessionaria, il quale ha scelto una carrozzeria rossa con interni in nero e cerchi da 18 pollici all'anteriore e 19 pollici al posteriore. Il suo stato è praticamente immacolato, in quanto ha percorso un totale di 3.220 chilometri.

La vettura esce dalla fabbrica con pinze freno Brembo con rotori forati, tappezzeria in pelle con cuciture contrastanti in rosso, stereo Apline, aria condizionata manuale, dettagli in fibra di carbonio, tappetini con dicitura 4C, display TFT da 7 pollici, finestrini e specchietti laterali elettronici, palette al volante per le cambiate e un bagagliaio posteriore con serratura.



La carrozzeria gode poi di un film protettivo per la verniciatura e gli interessati, in caso di successo nelle trattative, riceveranno tutti i documenti originali della 4C, inclusi tutti gli interventi ad essa apportati come la sostituzione del liquido frenante effettuata a maggio di quest'anno, insieme a un cambio dell'olio e all'installazione di un nuovo filtro per l'aria.



Per chi non conosce la vettura abbiamo invece qualche numero da condividere. La piccola sportiva è mossa da un quattro cilindri turbo da 1,75 litri, capace di 240 cavalli di potenza e 350 Nm di coppia, scaricati sull'asfalto grazie a un cambio a doppia frizione e sei rapporti. Per via della sua incredibile leggerezza la 4C va da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi, mentre la velocità massima è di 258 km/h.



Della vendita si occuperà Bring A Trailer, che ha fissato la data di chiusura dell'asta al prossimo 21 settembre. Nel momento nel quale scriviamo l'offerta più alta è di 50.000 dollari, ma supponiamo possa crescere nel corso delle prossime ore.



