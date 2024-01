Dall'Alfa Romeo 4C alla Dodge Viper: le 'auto zombie' vendute negli USA nel 2023

Nel corso del 2023 da poco conclusosi, negli Usa, oltre a moltissime Tesla, sono state vendute anche centinaia di 'auto zombie'. Si tratta di quelle vetture che sono ufficialmente fuori produzione ma che sono rimaste nei concessionari e quindi vendute dopo anni.

Solitamente le 'auto zombie' sono uscite di produzione l'annata precedente (quindi in questo caso nel 2022), ma ci sono stati diversi esempi di vetture ben più datate, vendute nuove nel 2023 dai concessionari USA.

Non è ben chiaro come mai questi “zombie” siano rimasti così a lungo negli store, ma in ogni caso ci sono delle vere e proprie perle a cominciare dall'Alfa Romeo 4C, uscita l'anno scorso con il modello Unica per celebrare i suoi 10 anni. Ne è stato venduto un solo modello (forse proprio una Unica), in ogni caso oltre oceano la commercializzazione è ufficialmente terminata nel 2020, quindi 4 anni fa.

Sono invece ben due le Dodge Viper nuove vendute, supercar americana uscita di produzione nel 2017: quante ve ne sono ancora “nascoste” nei concessionari a stelle e strisce? Un'altra supercar zombie acquistata è stata la Honda NSX, scomparsa dai listini nel 2022: ne hanno vendute 5.

Tanti anche i modelli che ci riguardano da vicino, a cominciare dalla Fiat 500L, (7 immatricolazioni), uscita di produzione nel 2020. Della Fiat 500 ne sono state invece vendute 16 nonostante sia fuori commercio ufficialmente dal 2019, ed ha fatto meglio la Fiat 124 Spider, per cui ne sono state vendute ben 28 (fuori vendita dal 2020).

L'auto zombie dei record è stata comunque la Toyota C-HR, l'interessante SUV crossover giapponese, venduto in ben 777 unità nonostante fosse uscita di produzione nel 2022. Uno score assolutamente invidiabile tenendo conto che ha registrato vendite a volte superiori ad auto del 2023 che evidentemente non sono riuscite a convincere il grande pubblico.

Sarebbe bello sapere se anche in Italia siano state vendute “auto zombie”: chissà, magari qualcuno ci illuminerà un giorno.