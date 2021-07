Alfa Romeo 4C 33 Stradale Tributo sbarca in Australia in soli 15 esemplari

Il marchio Alfa Romeo dev’essere particolarmente amato all’estero se la maggior parte delle edizioni in tiratura limitata vengono destinate negli altri continenti. La 4C 33 Stradale Tributo è stata l’ultima versione uscita per la piccola coupé italiana ormai defunta: venne destinata soltanto agli Stati Uniti, ma adesso sbarcherà anche in Australia.

Non è la prima volta che vediamo versioni speciali, e finali, volare dritte in Australia: pochi mesi fa è stata presentata la Giulietta Edizione Finale espressamente dedicata alla terra dei canguri, e adesso anche la 4C 33 Stradale Tributo la raggiunge, in tiratura limitatissima.

Negli Stati Uniti approdarono solo 33 esemplari di questa splendida vettura, e adesso altre 15 modelli raggiungeranno il continente australe, 10 dei quali in versione coupé, e i restanti 5 in versione spider.

Le caratteristiche peculiari della 33 Stradale Tributo sono la tinta rossa denominata Villa D’Este, che contrasta con i cerchi dorati, proprio come l’Alfa Romeo 33 Stradale, una delle auto più belle mai create dall’uomo. L’estetica è ulteriormente impreziosita da numerosi componenti in pregiata fibra di carbonio.

Anche l’interno diventa un posto ancor più speciale dove sedersi, grazie alla nuova fibra di carbonio tinta di rosso del telaio monoscocca, assieme ai nuovi sedili in pelle color cuoio e alcantara nera.

Tom Noble, direttore marketing di Alfa Romeo Australia, ha dichiarato: “L'Alfa Romeo 4C è una bellissima rappresentazione del marchio Alfa Romeo, che culmina sia nello stile italiano che nelle prestazioni tecniche. Questo è un omaggio a un'icona e siamo entusiasti di poter offrire agli appassionati australiani l'opportunità di possedere un pezzo di storia con l'Alfa Romeo 4C 33 Stradale Tributo”.

Il motore rimane invece lo stesso 1750 cc con 241 CV e 350 Nm di coppia, ma il sound viene esaltato dallo scarico Akrapovic in titanio con cui viene equipaggiata. La potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio doppia frizione a 6 rapporti, ma il punto forte della vettura continua ad essere il peso, che ferma la bilancia a soli 1135 kg e permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi con una velocità massima di 258 km/h.

Come detto la vettura arriverà in Australia in soli 15 esemplari, e il cartellino della versione coupé indica 76.754 euro, mentre 82.994 euro è il prezzo della versione spider.