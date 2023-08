Alfa Romeo 33 Stradale, video diretta streaming: segui la presentazione dell'hypercar

Ormai è scattato ufficialmente il conto alla rovescia: nella giornata di oggi, 30 agosto 2023, sarà svelata al mondo intero la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, la tanto attesa hypercar di Arese.

L'ora esatta sono le 17:00 di oggi, quando, in diretta dal mitico museo Alfa Romeo di Arese, i piani alti del Biscione sveleranno appunto la nuova vettura. Ad annunciarlo negli scorsi giorni è stata la stessa casa automobilistica, che dopo aver presentato un nuovo teaser della futura hypercar, ha aggiunto: “Mancano poche ore all’appuntamento con la storia di Alfa Romeo. Mercoledì 30 Agosto alle ore 5.00pm CEST in diretta dal museo Alfa Romeo, il marchio presenterà al mondo un progetto straordinario nato con la chiara volontà di creare qualcosa di unico, all’altezza della sua storia”.

Quindi il comunicato conclude dicendo: “Sarà un momento di pura emozione automobilistica italiana da vivere in prima persona. Vivila insieme a noi”. Per vedere in video diretta streaming la presentazione dell'Alfa Romeo 33 Stradale vi basterà seguire il link Youtube che trovate in alto a questa pagina e godervi lo spettacolo.

Si sa ancora ben poco in merito alla vettura, se non quanto trapelato nelle ultime settimane sul web. Sappiamo ad esempio quasi con certezza che il prezzo della nuova supercar Alfa Romeo sarà da capogiro, ma il CEO Imparato ha fatto chiaramente capire che di fatto sono già state tutte vendute.

La nuova hypercar sarà infatti costruita in tiratura assolutamente limitata, solo 33 esemplari, e ciò giustificherà appunto la spesa assolutamente importante. Per quanto riguarda l'aspetto estetico, Quattroruote ha anticipato settimane fa come dovrebbe essere l'Alfa Romeo 33 Stradale, ma si tratta solo di ipotesi e nessuno sa dire in realtà come sarà l'aspetto finale dell'auto.

Si sa invece che avrà come base la Maserati MC20, mentre, in merito alla potenza, dovrebbe godere di più di 700 cavalli e dovrebbe essere in versione ibrida.