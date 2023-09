Alfa Romeo, dopo la 33 Stradale pronti altri remake storici: 'E' merito dell'elettrico'

La sublime Alfa Romeo 33 Stradale, presentata pochi giorni fa in diretta streaming, potrebbe essere solo il primo dei remake dei modelli del Biscione, e a farlo chiaramente capire è stato Larry Dominique, Senior Vice President e Head of Alfa Romeo e Fiat Nord America.

Parlando negli scorsi giorni con i colleghi di Carbuzz, il manager del prestigioso brand di Arese ha spiegato che grazie all'introduzione dell'elettrico, l'azienda realizzerà in futuro altre rivisitazioni degli storici modelli Alfa del passato.

"L'elettrificazione è molto probabilmente la direzione verso cui andremo per i futuri veicoli speciali. Abbiamo idee a destra e a manca e alcune fantastiche cabriolet, roadster, Spider e altri fantastici veicoli legati al patrimonio che abbiamo realizzato in passato. Ci sono molte opportunità. Vedrete più cose, ma non saranno tutte supercar. Potremmo fare cose molto diverse in edizione limitata”.

Si tratta ovviamente di parole che suonano come note lietissime non soltanto per tutti i fan di Alfa ma in generale per i grandi appassionati di auto. Quali modelli aspettarsi quindi? Di recente abbiamo mostrato la nuova versione dell'Alfa Romeo Duetto Spider di TDA, e chissà che il Biscione non possa pensare proprio alla mitica due posti per la prossima rivisitazione.

Ma attenzione anche ad altre vetture storiche come la Montreal o la GTV-6, auto iconiche che hanno fatto la storia delle automobili italiane. Evitando i vincoli di progettazione che si hanno nel produrre un propulsore a benzina, i designer hanno le mani senza dubbio più libere, di conseguenze possono sbizzarrirsi e dare sfogo alla propria fantasia per riportare in vita vetture del passato in chiave assolutamente moderna.

Dominque ha parlato anche della versione elettrica della 33 Stradale, quella con architettura da 800 volt che permette una ricarica all'80% in soli 18 minuti: "Questa è la direzione in cui si dirige l'Alfa Romeo nel futuro – ha spiegato - per i clienti premium, la tecnologia è una questione di comodità”. La 33 percorrerà 450 km con una ricarica ma Dominque ha chiosato, scherzando: “Se usi la vettura al massimo delle prestazioni, non otterrai quel tipo di autonomia".