Alfa Romeo 33 Stradale, ecco l'inedita colorazione Blu Reale

Con un comunicato ufficiale di Stellantis, Alfa Romeo introduce il "33 Stradale Day", una celebrazione destinata a unire gli appassionati di tutto il mondo. In occasione di tale evento il Centro Stile Alfa Romeo ha pubblicato nuove e esclusive fotografie della 33 Stradale con una sorprendente livrea in Blu Reale.

Il 2023 sarà ricordato come l'anno in cui l'Alfa Romeo 33 Stradale ha fatto il suo debutto, ridando vita ad una vera e propria leggenda automobilistica. La data scelta, il 3 marzo 2024, è carica di significato simbolico grazie alla sua associazione con il nome della la fuoriserie 33 e che che rappresenta un autentico manifesto di stile all'italiana. Prodotta in soli 33 esemplari esclusivi, questa coupé a due posti incarna l'eredità storica di Alfa Romeo unita a una visione futuristica, realizzata attraverso un processo artigianale caratterizzato da altissimi standard qualitativi e una cura meticolosa per ogni dettaglio.

Inoltre, pura coincidenza, il numero 33 ha assunto un ruolo centrale nell'identità del marchio anche attraverso i risultati operative dell'anno scorso di Alfa Romeo, che ha registrato una crescita proprio del 33% complessivo rispetto all'anno precedente a livello globale, una casualità che sembra simboleggiare l'effettiva rinascita dell'iconica casa automobilistica degli anni '60. Ecco nel dettaglio i risultati del brand Alfa Romeo per il 2023.

Ma le connotazioni positive legate al numero 33 non si fermano qui. Guardando al passato, questo numero assume un significato ancora più profondo e celebrativo. 33 mesi fa, nel giugno 2021, Alfa Romeo ha trionfato alla rievocazione storica della 1000 Miglia con la leggendaria Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929, un evento che Enzo Ferrari stesso definì "La gara automobilistica più bella al mondo".

Risalendo ancora più indietro nella storia, il 1933 è stato un anno di gloria sportiva per Alfa Romeo, con il dominio nelle competizioni automobilistiche e il suo blasone che ha affascinato gli appassionati di tutto il mondo: il celebre duo Nuvolari-Compagnoni trionfò nella Mille Miglia a bordo della potente 8C 2300, mentre Antonio Brivio conquistò la Targa Florio in Sicilia. Infine, lo stesso Nuvolari, insieme a Sommer, vinse la 24 Ore di Le Mans sempre a bordo della stessa gloriosa vettura da corsa.

Il 33 si rivela quindi un numero magico per Alfa Romeo, indipendentemente dalla sua vettura 33 stradale. In occasione del primo "33 Stradale Day", la scelta del colore Blu Reale per la fuoriserie, rievoca una colorazione che fu presente anche nello storico modello del 1966 che si unirà al classico rosso Villa d'Este.