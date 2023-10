Alfa Romeo 33 Stradale, il 'fix' del leggendario designer: quale versione è migliore?

E' passato già più di un mese da quando Alfa Romeo ha svelato la sua splendida 33 Stradale, remake della mitica vettura sportiva anni '60. L'hypercar di Arese è stata acclamata dal grande pubblico, sold out nonostante il suo prezzo superi i due milioni di euro.

Anche i critici l'hanno apprezzata, ma Frank Stephenson, leggendario designer di Ferrari e McLaren, ha cercato di provare a migliorarla ulteriormente, modificando dei dettagli e proponendo la sua personale versione dell'Alfa Romeo 33 Stradale 2023.

Dopo essere rimasto a bocca aperta per la Lamborghini Lanzador, Frank Stephenson, dalla cui penna sono uscite auto incredibili come la Maserati MC12 e la McLaren P1, ha fatto passare ai raggi X l'ultima creazione di Arese, premettendo: "Personalmente – dice riferendosi all'originale 33 Stradale - occupa il primo posto nella mia lista dei modelli di auto preferiti di tutti i tempi".

Si è quindi congratulato con l'Alfa Romeo, sottolineando come il risultato finale sembri una naturale evoluzione dell'originale. Insomma, una vettura quasi perfetta secondo Stephenson, ma qualche dettaglio gli ha fatto storcere un po' il naso, come ad esempio il montante anteriore che dovrebbe essere un po' più sottile, mentre la linea dei finestrini dovrebbe apparire più simile a quella degli originali.

Le modifiche principali riguardano comunque la parte inferiore dell'auto, a cominciare da splitter, minigonne e diffusore posteriore. "Il contrasto tra questi due linguaggi di design mi disturba davvero – spiega parlando del contrasto fra le parti inferiori funzionali dell'auto e la bellezza complessiva del design - non c'è motivo per cui le caratteristiche tecnicamente progettate non possano avere la bellezza e la raffinatezza del tocco di un designer. In un'auto così costosa e così limitata, che è l'erede di un così acclamato capolavoro della storia del design automobilistico, non possono esserci compromessi".

Il risultato lo potete trovare nel video qui sopra, senza anticiparvi nulla. Ovviamente fateci sapere se preferite la 33 Stradale originale o quella di Stephenson.