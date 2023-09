L'Alfa Romeo 33 Stradale e quella curiosa funzione presa in prestito dall'Alfa 75

E' stata svelata al mondo intero nelle scorse settimane, in tutta la sua maestosità, l'Alfa Romeo 33 Stradale, hypercar di Arese da mille e una notte. Una vettura assolutamente fantastica con dei richiami ai modelli Alfa del passato, fra cui anche l'Alfa Romeo 75.

I colleghi di Carscoops hanno passato al setaccio gli interni del nuovo bolide milanese, scoprendo che c'è una funzione che ricorda da vicino quanto visto sulla mitica Alfa Romeo 75. Per chi non conoscesse quest'ultima, si tratta di una berlina "muscolosa" che ha avuto un grande successo in Italia a cavallo fra gli anni '80 e '90, e che era un giusto mix fra sportività e classe, in perfetto stile Alfa.

Conosciuta anche come Milano negli Stati Uniti, da molti viene considerata “l'ultima vera Alfa Romeo” in quanto all'epoca l'azienda di Arese non era ancora passata nelle mani di Fiat. Venendo alla nostra Alfa Romeo 33 Stradale, che dovrebbe costare fino a 2,5 milioni di euro, molti hanno potuto apprezzare gli interni assolutamente tecnologici della nuova hypercar, ma con numerosi riferimenti al passato e fra questi anche due interruttori presenti sul tetto interno della stessa hypercar.

Permettono di alzare o abbassare i finestrini, ed erano presenti proprio nella 75 così come appunto nella 33 Stradale. Non sappiamo se i designer di Alfa abbiano voluto introdurre questa funzione come un chiaro omaggio alla vecchia berlina o meno, fatto sta che per gli alfisti doc non è difficile trovare delle analogie.

L'Alfa 75 aveva anche un curioso freno a mano a forma di U posizionato fra i due sedili interiori, ma nella nuova 33 Stradale si è optato per una scelta differente. Ciò che conta è che come spiegato dalla stessa azienda, la 33 Stradale farà da “ispirazione” ai modelli futuri del glorioso marchio meneghino, a cominciare dalla forma del cofano anteriore, come fatto sapere da una fonte Alfa a Carscoops.

Anche lo scudo, che nell'ultima hypercar è caratterizzato da una forma in 3D tramite lamelle della griglia, potrebbe essere riproposto sulle prossime vetture.