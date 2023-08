Ecco finalmente Alfa Romeo 33 Stradale: il coraggio di sognare

"When dreams meet courage nothing is impossible", con questo slogan il marchio del biscione presenta la nuova fuoriserie Alfa Romeo 33 Stradale. Questo prestigioso modello conterà solo 33 esemplari ed è il risultato di un impegno ingegneristico e artigianale di assoluto livello.

Con un evento di introduzione guidato dalla celebre voce italiana di Luca Ward, salito sul palco per l'occasione, che ha ripercorso la storia di coloro che hanno ispirato Alfa Romeo nel corso della sua storia (dai piloti agli ingegneri che nel corso degli anni), la nuova 33 Stradale è il frutto del Centro Stile Alfa Romeo e trae ispirazione dal modello storico del 1967, arricchendo la sua bellezza scultorea con elementi di design del moderno linguaggio stilistico di Alfa Romeo.

Il design esterno, che era stato fatto immaginare al pubblico attraverso un IA, presenta un equilibrio tra proporzioni, volumi e superfici, incarnando l'essenza del concetto di Alfa Romeo di "bellezza necessaria". La parte anteriore è imponente, con l'iconico logo e gruppi ottici dalla forma ellittica. La linea laterale è slanciata, con porte ad apertura elitra e prese d'aria laterali. Le porte e la vetratura avvolgente offrono al conducente una vista panoramica simile a quella di un jet. L'apertura dei cofani e delle porte enfatizza ulteriormente l'aspetto scenografico. Il posteriore, dal carattere deciso, bilancia il frontale sinuoso. L'altezza massima si trova al centro del tetto anziché al parabrezza, conferendo un'immagine distintiva.

Anche gli interni seguono un approccio essenziale nel design e nei materiali, finalizzati all'esperienza di guida coinvolgente. L'abitacolo minimizza i componenti distrattivi per il guidatore, con pochi comandi sulla consolle centrale. Il display tridimensionale davanti al pilota offre un'interazione unica e minimale, il tutto condito con un volante privo di pulsantiera. Gli interni si dividono in due allestimenti: "Tributo" e "Alfa Corse". Plancia e tunnel centrale usano materiali come alluminio, fibra di carbonio, pelle e Alcantara.

Il team Alfa Romeo ha posto l'audace obiettivo di creare un'auto con l'esperienza di guida di una vettura da pista, ma adatta all'uso quotidiano su strada, mantenendo comfort e facilità d'uso. La nuova 33 Stradale incarna l'ingegneria tipica di Alfa Romeo, evidenziata dalle sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori attivi e dall'evoluzione del motore V6.

Questa nuova fuoriserie è disponibile con un potente motore biturbo V6 da oltre 620 CV e avrà anche una versione completamente elettrica con oltre 750 CV. Entrambe le varianti offrono prestazioni eccezionali: la velocità massima raggiunge i 333 km/h e l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede meno di 3 secondi. La maneggevolezza e il comfort sono garantiti dalle sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori attivi e dal sollevatore dell'avantreno. Il sistema frenante Alfa Romeo Brake-By-Wire e i freni carbo-ceramici Brembo assicurano prestazioni di alta qualità.

La struttura del telaio ad H in alluminio e la monoscocca in fibra di carbonio offrono una combinazione di rigidità e leggerezza. Anche le cornici dei vetri sono in carbonio e il lunotto posteriore è in policarbonato.

Il setup della vettura è stato sviluppato con la collaborazione del pilota di F1 Valtteri Bottas sulla pista di Balocco, con l'obbiettivo di portare l'esperienza delle corse di Formula 1 nella guida di tutti i giorni e garantendo l'inconfondibile maneggevolezza tipica di Alfa Romeo. Ogni dettaglio su quest'ultimo concetto di guida sportiva è stato attentamente studiato.

“Con la nuova 33 Stradale abbiamo voluto creare qualcosa che fosse all’altezza del nostro passato, al servizio del Marchio, di cui gli Alfisti potessero essere orgogliosi. Questo risultato poteva essere raggiunto soltanto grazie alla competenza, il rigore e la passione del nostro Team, con il supporto di un gruppo dirigenziale che ha la chiara ambizione di contribuire a scrivere il futuro del marchio, nel totale rispetto della sua storia unica. È la prima “fuoriserie” del Marchio dal 1969, e prometto non sarà l’ultima”. ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, CEO del marchio Alfa Romeo.

Non vi stupirà sapere che tutti i modelli di Alfa Romeo 33 Stradale sono già stati venduti e che questa creazione rimarrà un oggetto da collezione (e per future aste forse) negli anni a venire.