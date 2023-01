Alfa Romeo 33 Stradale, ecco come sarà l'esclusiva supercar di Arese

L'Alfa Romeo 33 Stradale sta per arrivare e possiamo già avere un gustoso assaggio di quella che sarà la prossima supercar del Biscione. Considerata da sempre una delle più belle auto di tutti i tempi, la 33 Coupé Stradale è una due posti costruita da Arese negli anni '60: ora è pronta a tornare in pista.

Dopo il render dell'Alfa Romeo Giulia Coupé, questa volta è Quattroruote a mostrare in anteprima la versione digitale della prossima 33 Stradale, bolide che sarà ufficialmente svelato il prossimo marzo, per poi essere lanciato sul mercato alla fine del 2023.

Si tratta di una supersportiva che con grande probabilità verrà prodotta in edizione limitata, con pochi esemplari destinati a dei fortunati appassionati, anche perchè il Biscione intende concentrarsi al momento su Giulia, Tonale e Stelvio, in attesa poi del passaggio all'auto elettrica prevista per il 2027. Obiettivo, rilanciare l'immagine del brand meneghino nel mondo, visto che è da tempo che l'Alfa latita nel mercato delle supercar tenendo conto che la 4C è del 2013 mentre la spettacolare 8C Competizione addirittura del 2007.

A spingere fortemente per il ritorno della 33 Stradale è stato il CEO di Alfa, Jean-Philippe Imparato, che dopo aver lavorato sui conti dell'azienda è pronto ora a godersi i frutti dando il suo personale lasciapassare alla nuova sportivissima del Biscione.

La nuova belva di Arese dovrebbe nascere su base Maserati MC20, recentemente passata sotto la cura Mansory. Avremo quindi un motore centrale Nettuno 3.0 V6 biturbo, anche se non è ben chiaro se sarà elettrificato, ibrido o a benzina, con una scocca leggera che probabilmente sarà completamente in carbonio.



Esteticamente, così come da ricostruzione di Quattrouore, la nuova 33 Stradale sarà sinuosa e ricalcherà le splendide linee della sua antenata. Bellissimo il colore ipotizzato, un classico verde scuro Alfa, nonché dei cerchi in lega di dimensioni generose di colore nero. A questo punto non ci resta che attendere la presentazione ufficiale che dovrebbe arrivare da qui ad un paio di mesi.