Alfa Romeo 2uettottanta, la più bella spider di sempre che rimase solo un concept

Alfa Romeo e Mazda presentarono al Salone di Ginevra del 2010 il concept disegnato da Pininfarina denominato 2uettottanta: poteva diventare la spider più bella di sempre ma rimase purtroppo solo un prototipo.

Sono tanti i concept che nel corso della storia sono usciti dalla mitica fabbrica di Arese, fra cui l'Alfa Romeo Carabo, esposta poche settimane fa a Milano, e fra questi non possiamo non menzionare la 2uettottanta il cui nome era già tutto un programma.

Di fatto era una crasi fra “Duetto”, la mitica due posti di Alfa, e ottanta, per celebrare gli 80 anni dell'atelier Pininfarina e nel contempo la collaborazione con il brand milanese. La vettura venne presentata per la prima volta nel 2010 in quanto la Spider usciva di produzione proprio in quell'anno, di conseguenza si optò per una sua erede che richiamasse lo stile di Arese ma che ovviamente guardasse al futuro.

Il risultato è lo splendido concept conosciuto con il nome in codice 939, derivato dalla coupé Brera. Esternamente non era “fantascientifica”, nel senso che sembrava quasi più una vettura di produzione che un prototipo, e anche per questo riuscì a fare breccia fin da subito nel cuore degli appassionati ma anche degli addetti ai lavori.

Era lunga 4.21 metri e larga 1.80, mentre l'altezza dal suolo era di solo 1.28 metri. Sotto il cofano un motore da 235 cavalli posizionato longitudinalmente, mentre il cambio era sequenziale a sei rapporti con una trazione posteriore.

Era leggerissima, solo 1.220 chilogrammi, e ciò le permetteva di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi. L'idea nacque in collaborazione con Mazda in quanto si era deciso di sviluppare una piattaforma da cui far uscire in simbiosi appunto la nuova Spider nonché la futura MX-5, che a breve diverrà elettrica.

L'idea iniziale era di produrla in Giappone ma il compianto Sergio Marchionne, all'epoca AD di FCA, voleva che la futura Spider venisse realizzata in Italia, di conseguenza il progetto naufragò e alla fine Fiat decise di produrre la 124 Spider sempre in collaborazione con Mazda: un vero peccato.