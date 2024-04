È un'Alfa Romeo 2008 o una Peugeot Milano? Il mashup fra i due B-SUV

Torniamo a parlare dell'auto più chiacchierata del momento, l'Alfa Romeo Milano, presentata il 10 aprile. Da quando è stata svelata, la B-SUV del biscione ha scatenato gli addetti ai lavori che hanno storto il naso di fronte al fatto che di Made in Italy vi sia ben poco e per il suo stile che si richiama troppo la cugina francese Peugeot 2008.

Ma quanto si assomigliano le due? A fornire la risposta è stato il noto designer Alessandro Masera, che attraverso la sua pagina Facebook ha pubblicato appunto una ricostruzione grafica, un mashup fra il muso del Leone (precisamente quello della e-3008) e il corpo della vettura della Milano.

Il risultato lo trovate qui sopra e se paragonato alla Peugeot 2008 le similitudini sono evidenti. Del resto le due auto (così come la Fiat 600 e la Jeep Avenger), utilizzano la stessa piattaforma, la CMP, e anche le misure sono molto simili, circa 4,2 metri, tipiche dei SUV più compatti (la 2008 è lunga per l'esattezza 4,3 metri contro i 4,17 della Milano).

Ovviamente la pubblicazione della foto di Masera, che di recente si era immaginato anche l'erede perfetta della Lancia Delta HF Integrale, ha creato non poco dibattito sui social e numerosi commenti ironici, fra chi ha appunto notato le evidenti somiglianze fra la recente B-SUV di casa Alfa Romeo e la versione di Peugeot.

Il “malumore” lo si deve anche per via del fatto che lo scorso febbraio era stata svelata la nuova Lancia Ypsilon 2024 sia elettrica che ibrida e in questo caso le similitudini con la Peugeot 208 erano apparse evidenti.

I nostri connazionali, grandi appassionati di auto, lamentano quindi il fatto che le vetture dei gloriosi brand tricolore sono troppo simili alle francesi con il rischio che anche la prossima Fiat Panda, che verrà svelata a luglio di quest'anno, sia troppo vicina nell'aspetto estetico alla Citroen e-C3 mostrata negli scorsi mesi. Speriamo ovviamente di no, nel frattempo fateci sapere il vostro parere sulla Alfa Romeo 2008 o la Peugeot Milano, a voi la scelta.

Arexons Pasta rimuovi graffi, auto carrozzeria, Speciali micropa è uno dei più venduti oggi su