Alfa Romeo 169, arriva la nuova ammiraglia di Arese: sarà così?

La nuova super berlina di casa Alfa Romeo potrebbe chiamarsi 169. E' questo uno dei nomi che sono stati ipotizzati in queste ultime settimane in merito all'inedita ammiraglia del Biscione, che dovrebbe fare il suo debutto sul mercato fra quattro anni, nel corso del 2027.

Tante le vetture del Biscione pronte al lancio, a cominciare da un nuovo grande SUV con cui Alfa Romeo sfiderà il Q8 e l'IX di BMW. Del resto le ambizioni del marchio di Arese sono note e risapute: convincere non solo gli italiani ma anche gli automobilisti stranieri, e le basi della rivoluzione sembrerebbero essere già state gettate tenendo conto che Alfa Romeo è la casa che è cresciuta di più in Europa in questo 2023, meglio ancora di Tesla.

La nuova Alfa Romeo 169, sempre che così si chiamerà, sarà una vettura di grandi dimensioni, circa 5 metri di lunghezza, e l'obiettivo sarà quello di fare breccia nel cuore dei guidatori a stelle e strisce, penetrando il ricchissimo mercato americano.

A riguardo si mormora che l'ammiraglia del biscione possa essere prodotta proprio oltre oceano, se non totalmente almeno in parte, di modo da poter entrare in simbiosi con il popolo americano. Il modello dovrebbe essere realizzato sulla piattaforma STA Large, e avrà un aspetto molto sportivo, incarnando quindi in pieno lo stile di Alfa Romeo.

Secondo i ben informati dovrebbe inoltre trattarsi di una vettura full electric, visto che la gloriosa azienda di Arese si dice pronta a lanciare solo auto green dal 2025, anticipando quindi di dieci anni il ban dell'Ue ai motori a benzina e diesel.

Infine dovrebbe essere presente anche una versione Quadrifoglio con un motore e un allestimento incredibilei che renderanno la nuova Alfa Romeo 169 la vettura più potente del marchio. Nelle prossime settimane scopriremo se tali indiscrezioni verranno confermate o meno: speriamo ovviamente di ricevere una risposta affermativa.