Alfa Romeo 167, ecco come potrebbe apparire l'erede della 166

Alfa Romeo ha deciso di snellire negli ultimi anni la sua line up, puntando solamente sulla Giulia, la Tonale e la Stelvio, oltre all'hypercar Alfa Romeo 33 Stradale, svelata ufficialmente pochi giorni fa.

In futuro Alfa Romeo ha in programma un B-SUV che dovrebbe arrivare nel 2024, ma di altre berline non vi è traccia a cominciare dall'erede dell'Alfa Romeo 166.

Per cercare di “convincere” Stellantis al grande passo il designer del web, Mirko Del Prete (MDP Automotive), ha realizzato la sua personale versione di un'ipotetica 167, berlina di grandi dimensioni pensata anche nella versione famigliare, più comunemente nota come station wagon.

Tra le due ci convince maggiormente la Sedan, alla luce anche del fatto che le SW stanno lentamente scomparendo dal mercato. Le forme sono in linea con quelle delle ammiraglie tedesche, a cominciare da BMW e Audi, mentre il frontale rispecchia in pieno l'ultimo design di Alfa, quindi con delle luci molto strette e sottili, per un muso alquanto cattivo e nel contempo sportivo.

Immancabili i cerchi in lega "multi cerchio" di Alfa, ed è molto interessante anche il cofano, la cui sagomatura va a raccordarsi con la linea degli specchietti laterali. A livello di retro, invece, ritroviamo i gruppi ottici degli ultimi modelli Alfa Romeo, con un lunotto piuttosto basso, sovrastato da uno spoiler appena accennato e da una pinna.

Una realizzazione che siamo certi potrebbe incontrare l'apprezzamento dell'esigente pubblico alfista, e che rappresenterebbe un degno erede di un'ammiraglia che è stata senza dubbio accolta in maniera positiva in particolare in occasione della sua prima serie, quella commercializzata nel periodo 1998-2003.

Nel 2003 venne quindi messo in produzione un restyling, che comunque appariva completamente differente soprattutto nel frontale, riprendendo quello della 156. Le motorizzazioni erano diverse, quattro, cinque e sei cilindri, da due a tre litri di cilindrata, mentre la potenza massima era compresa fra i 136 e i 226 cavalli, sia in versione benzina quanto diesel.