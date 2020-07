L'Alfa Romeo 159 diventa una Chiron secondo Andras Veres

L'Alfa Romeo che conosciamo oggi ha purtroppo ben poco dell'azienda dell'epoca d'oro. Lo sguardo attuale è rivolto soprattutto a grandi SUV sportivi, vetture come la Giulietta invece sono fuori dalla line-up e agli appassionati manca "qualcosa", un'auto in grado di emozionare come un tempo. Magari una Alfa Romeo Chiron.

L'idea è nata dall'artista Andras Veres, che ha pubblicato su Instagram i render di una nuova Alfa Romeo capace di prendere a piene mani dalla Bugatti Chiron. Del brand italiano la nuova concept car riprende soprattutto le linee dell'Alfa Romeo 159, un modello uscito ormai dalla produzione dal lontano 2011, lasciando un vuoto nel cuore degli amanti del Biscione.

Presentata nel 2005 al Salone di Ginevra, disegnata da Giorgetto Giugiaro e dal Centro Stile Alfa Romeo, la 159 aveva il compito di raccogliere l'eredità lasciata dalla 156. Una missione che possiamo definire compiuta, con circa 240.000 unità prodotte fra il 2005 e il 2011. L'auto originale si presentava sia in versione benzina che diesel, con il motore più potente della gamma rappresentato dal 3.2 litri V6 JTS FWD, che poteva toccare i 250 km/h e coprire lo 0-100 km/h in 7,1 secondi.

Se siete amanti del mondo Alfa Romeo, sul profilo Instagram di Veres trovate inoltre altri interessanti render, assolutamente da non perdere.