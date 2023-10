Alfa Romeo 156 Coloni S1, Biscione sotto steroidi che faceva i 100 km/h in 2 secondi

Nel corso della storia Alfa Romeo ha regalato dei veri e propri gioielli come la 155 V6 Ti che vinse il DTM, una vettura fantastica capace di sfidare i tedeschi a viso aperto e di vincere in casa loro, uno smacco che ancora oggi viene ricordato dai piloti dell'epoca e dagli appassionati.

L'Alfa Romeo 156 Coloni S1 non raggiunse quelle incredibili performance motoristiche, ma i suoi numeri avrebbero potuto dare sicuramente del filo da torcere alla cugina 155. Si tratta di fatto di un prototipo che non corse mai in nessuna manifestazione ufficiale, (se non ad un Gt Invitational giungendo seconda dietro una Porsche 911 GT2) ma che venne realizzato da un grandissimo appassionato di motori come mister Enzo Coloni, proprietario dell'omonimo team che corse il campionato di Formula dal 1987 al 1991.

L'esperienza nel circus non fu memorabile, visto che le monoposto del team non ottennero nemmeno un punto, ma andò meglio in Formula Tre dove la Coloni Racing conquistò diverse vittorie negli anni '80.

Grande appassionato di Alfa, Coloni decise di mettere mano qualche anno più tardi (siamo negli anni 2000), ad un'Alfa Romeo 156, stravolgendola completamente. Il risultato, come potete vedere dal video pubblicato su questa pagina, è una supercar dalle prestazioni esagerate, capace di raggiunge i 100 km/h in circa due secondi, con una velocità massima di ben 340 km/h.

Ovviamente ci vollero diverse migliaia di euro per realizzarla (si parla di circa 600mila euro), ma da quell'investimento nacque una supercar d'altri tempi, omologata per le specifiche FIA Gruppo E. Il telaio era interamente in fibra di carbonio mentre il motore, un V6 da 3,0 litri, venne montato longitudinalmente in posizione centro-posteriore e produceva una potenza di 500 cavalli.

Il cambio era invece sequenziale a sei velocità, mentre l'impianto frenante era a firma Brembo con dischi in carbonio e titanio. I cerchi in lega erano da 18 pollici a firma OZ sia all'anteriore che al posteriore, mentre il sistema di sospensioni era stato sviluppato internamente da Coloni con la collaborazione di Eibach.

Una vettura che alla fine venne appunto a costare 600mila euro, più dell'Alfa 155 DTM, e che era in grado di raggiungere i 200 km/h in soli nove secondi grazie anche ad un peso di soli 900 chilogrammi.

Non è ben chiaro dove si trovi al momento l'Alfa Romeo 156 Coloni S1, ma nel 2012 comparve in Sud Africa, ed è stata segnalata anche nei Paesi Bassi. Prima di congedarci vi lasciamo con una piccola curiosità: l'Alfa Romeo 156 è una delle auto preferite di Walter De Silva, considerato all'unanimità uno dei più grandi designer di vetture di sempre.