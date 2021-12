Alfa Romeo 155 V6 TI: in vendita un esemplare arancione e alcolico

Una delle versioni più amate dell'Alfa Romeo 155 è la V6 TI, un mostro da turismo progettato per il DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft). Nell'anno di debutto, il 1993, la 155 V6 TI fu dominatrice assoluta del campionato e permise a Nicola Larini di conquistare il titolo piloti.

Se il vostro sogno è quello di far cantare il suo V6 da 2,5 litri e 420 CV di potenza abbiamo una notizia che vi farà felici. Il 2 febbraio 2022 RM Sotheby's metterà all'asta un esemplare del 1995, arricchito dall'iconica livrea Jägermeister.

Alfa Romeo costruì questa 155 nel 1995 per Euroteam. Al volante Michael Bartels, ex pilota di Formula 1. Nelle prime gare la 155 V6 TI dimostrò di essere veloce: all'AVUS colse il sesto posto finale e conquistò la pole position ad Helsinki. Al Diepholz Airfield Circuit Bartels ottenne pole e vittoria finale. Una perla all'interno di una stagione contraddistinta dall'inaffidabilità del mezzo: Alfa Romeo tentò di raggiungere le prestazioni della Mercedes aumentando esponenzialmente l'elettronica presente nella 155.

Ad ogni modo la stagione 1995 si concluse con il 10° posto di Bartels nella classifica generale; un risultato migliore rispetto a quello del team ufficiale. Nella stagione successiva il telaio 005 passò alla JAS Motorsport e Bartels concluse la stagione con un deludente 21° posto.

Nel 2003 l'esemplare fu acquistato dalla Alpi Racing e nel 2011 passò nelle mani di Piergiorgio Furlanetto, per poi giungere all'attuale proprietario nel 2017. Recentemente questa 155 V6 TI è stata restaurata dagli specialisti Fabrizio Pandolfi, Lindlmaier Motorsortechnik e Scuderia GT. Ben 170.000 euro sono stati investiti per ringiovanirla.

Lo scorso maggio un'altra 155 V6 TI è finita all'asta, in questo caso dotata della storica livrea Martini. Tra le 155 stradali è ambitissima la 155 GTA, pensata per la produzione in serie e rimasta un prototipo in esemplare unico.