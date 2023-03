Alfa Romeo 155 V6 Ti, l'auto da un miliardo di lire che sconfisse i tedeschi in casa loro

Fra le vetture più iconiche del mondo del motorsport italiano, non si può non menzionare l'Alfa Romeo 155 V6 Ti, una fantastica auto che riuscì addirittura a vincere il glorioso DTM, il Deutsche Tourenwagen Masters, campionato automobilistico tedesco turismo.

Per i tedeschi fu un vero e proprio smacco visto che mai nessun'altra casa automobilistica non teutonica aveva vinto in casa loro, eppure l'Alfa Romeo ci riuscì, realizzando una macchina bella, ma soprattutto velocissima, potente e leggera.

Erano i magici anni '90, quelli in si puntava sulla sperimentazione e l'innovazione, a discapito della sicurezza, e periodo in cui nacquero delle vere e proprie belve fra cui appunto l'Alfa Romeo 155 V6 Ti.

A partorire la leggenda fu l'ex pilota, ingegnere e direttore sportivo Giorgio Pianta, che realizzò una vettura con un V6 da 2,5 litri, l'unica limitazione del regolamento di allora, in grado di erogare ben 420 cavalli a 11.800 giri (le Formula 1 di oggi girano a 10.500 al minuto).

A giocare fortemente in favore della casa di Arese fu il peso, decisamente leggero e pari 1.040 chilogrammi, che permetteva un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2.5 secondi, e una velocità di punta di 300 orari, praticamente poco meno di una Formula 1 dell'epoca.

Una vettura pazzesca che riuscì a vincere subito il campionato DTM del 1993, senza però ripetersi negli anni successivi nonostante delle ottime prestazioni. Fu in investimento importante per Alfa Romeo, tenendo conto che ogni vettura costava circa un miliardo di lire, praticamente un milione di euro di oggi, e che durò fino al 1996 quando poi andò definitivamente in archivio.

Nel corso della sua seppur breve carriera, la mitica vettura di Arese apparve in diverse colorazioni, come ad esempio la 155 V6 Ti Jagermaister in arancione alcolico. Come dimenticarsi poi della mitica 155 V6 Martini, venduta di recente per un milione di dollari.