Alfa Romeo 155 GTA, il 'mostro' che riuscì a battere le DTM al Motor Show

Fra le tante vetture che hanno lasciato il segno nella storia del motorsport italiano, non si può non menzione l'Alfa Romeo 155 GTA Superturismo, quella che dagli addetti ai lavori viene considerata una delle 4 porte più toste di tutti i tempi.

Attenzione, non dobbiamo confonderla con la mitica Alfa Romeo 155 DTM che sconfisse i tedeschi in casa loro, visto che stiamo parlando di una vettura meno “appariscente” dal punto di vista estetico, ma decisamente performante.

Fra i fan le 155 DTM e BTCC sono assolutamente famose: dalla classica livrea di Arese, passando per quella Martini e arrivando alla Tv Spielfilm, colori indossati dal mitico Nannini durante la sua famosa vendetta.

La 155 GTA fu invece utilizzata nel Campionato Italiano Touring Car, vincendo a mani basse il torneo con enormi distacchi sul resto del gruppo. Un dominio totale dalla prima all'ultima gara, e leggendo le specifiche appare quasi scontato.

A differenza delle normali 155 che erano FWD e N/A, la versione GTA montava il motore della Lancia Delta Integrale con un sistema a 4 ruote motrici. Il propulsore era stato però modificato ed era ancora più performante rispetto all'ultima Delta che corse i rally nel Gruppo A, arrivando così a 11mila giri al minuto: numeri mostruosi.

Fu guidata da grandi assi del mondo del motorsport italiano, fra cui Nicola Larini, ma colui che forse consacrò definitivamente la 155 GTA fu il grande Roberto Di Giuseppe, l'attuale proprietario della berlina sportiva che trovate qui sotto, un video che risale al Motor Show del 2010, compianto evento motoristico che si teneva a Bologna a fine anno.

In quell'occasione il pilota teramano sconfisse in maniera eclatante le 155 DTM con la livrea Jagermeister e Martini, regalando uno spettacolo memorabile nell'arena, e tra l'altro guidando la vettura, dopo aver conquistato la qualifica per la finale, come se fosse un'auto da rally, con tanto di derapate e drift.

Un filmato che non può non essere visto da chi è un grande appassionato di motorsport: godetevelo qui sotto con tanto di telecronaca in italiano.