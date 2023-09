Un'Alfa Romeo 105 con un motore Ferrari: cos'altro desiderare?

Lo YouTuber australiano Home Built By Jeff si è imbattuto in un'impresa incredibile: costruire (letteralmente) un'Alfa Romeo serie 105, ma con al suo interno un motore Ferrari. Il processo è stato lunghissimo e ha richiesto molto ingegno.

Con oltre 192 video pubblicati (ve ne lasciamo un paio, in alcuni momenti chiave del processo), tutt'ora sembra che l'auto non sia completa. Nel suo ultimo video, Jeff mostra un ostacolo significativo incontrato durante il processo. Il motore Ferrari V8, proveniente da una Ferrari 360 Modena, è troppo alto per il vano motore dell'Alfa Romeo. Questo significa che il cofano non si chiude correttamente. Non è possibile spostare il motore verso il basso o all'indietro, e non è possibile modificare la copertura in perspex esistente per adattarla alla nuova configurazione.

La soluzione per affrontare questo problema potrebbe richiedere un approccio creativo e qualche personalizzazione ingegneristica, magari attraverso una riduzione delle dimensioni del motore o modifiche strutturali al telaio dell'auto. Questi tipi di lavori sono frutto di grande passione e di applicazione minuziosa; sembra quasi che Jeff abbia anticipato la filosofia Alfa Romeo che abbiamo visto con la rivelazione della nuova 33 stradale.

In base agli ultimi video, ci sono ancora molte cose da fare, tra cui il collegamento del serbatoio dell'olio al motore e altre piccole operazioni. Nel video inoltre si possono vedere alcuni incidenti di percorso che possono capitare: mentre Jeff cercava di montare una piastra di protezione sul telaio, l'auto era su un ascensore da officina ed è stata spinta troppo in alto, facendo sì che la parte posteriore del tetto urtasse un pilastro sul soffitto del garage causando qualche danno.

L'auto è nota al pubblico come "Alfarrari" ed è stata è stato rivelata al World Time Attack Challenge 2023 tenutosi a Sydney. Sarà previsto un video finale nei prossimi giorni che documenterà la finalizzazione del progetto e l'avvio del motore.

Sebbene ci troviamo di fronte ad un lavoro degno di ogni miglior team ingegneristico nel settore delle auto sportive, alcune iniziative (meno brillanti da un punto di vista tecnico forse) puntano più a far fare una risata agli spettatori, come l'esempio della Tesla Model 3 alla quale sono state sostituite le proprie ruote con quelle di una carrozza.