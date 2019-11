Alfa Action Days: sconti su Giulia, Stelvio e Giulietta fino al 30 novembre

Alfa Romeo si prepara a una seconda metà di novembre tutta votata "all'azione", con i nuovi Alfa Action Days. Significa che da clienti avremo promozioni dedicate su Giulia, Stelvio e Giulietta, quelli che oggi sono i tre modelli di punta della line-up del Biscione.

Nello specifico Giulia e Stelvio si potranno avere a 299 euro al mese con tre soluzioni finanziarie differenti: finanziamento classico, noleggio o leasing. In caso di leasing conoscete subito il costo di riscatto finale, inoltre guardando agli allestimenti superiori al top della gamma c'è la possibilità di risparmiare fino a 4.000 euro sempre su Giulia e Stelvio.

Passando a Giulietta, si può avere fino a 2.000 euro di sconto rispetto al prezzo di listino sulla variante 1.6 Turbo Diesel da 120 CV e cambio automatico TCT, che di fatto viene a costare come la versione con cambio manuale. Sempre con Giulietta si può poi fare affidamento sulla promozione Alfa Free 50/50, con il cliente libero di scegliere se compiere l'acquisto dopo due anni di rate (con maxi rata finale di 9.204 euro), cambiare oppure restituire del tutto la vettura. Questa promo è calcolata sulla versione base di Giulietta, per altre varianti meglio chiedere direttamente in concessionaria. Come anticipato sopra, gli Alfa Action Days vanno avanti solo fino al 30 novembre.