Dall'Alfa 155 V6 TI alla Lambo Essenza SCV12: 37 minuti di puro sound

Se l'automobile fosse solo ragione non saremo qui ad emozionarci per il suono che partendo dal moto dei cilindri si manifesta tagliando l'aria dagli scarichi. Quando il mondo dell'automobile diventerà completamente elettrico probabilmente la cosa che ci mancherà di più sarà questo rumore, per molti dolce melodia.

La compilation che ci regala 19Bozzy92 è monumentale: 37 minuti di video (36:49 per essere precisi) e 122 vetture. L'autore del video ha personalmente filmato e montato tutto il materiale. Chapeau. Per descrivere ogni vettura presente ci vorrebbe un libro, ci limiteremo a citare quelle che ci hanno più colpito.

Iniziamo con la regina del sound, colei che provoca tendenzialmente pelle d'oca quando il suo sei cilindri arriva ad alti giri: l'Alfa Romeo V6 TI. Nella prima versione, datata 1993 il 6 cilindri aspirato arrivava a 11.500 giri al minuto, soglia che si è spinta fino a 12.000 giri nella versione del 1996, dotata di V6 con angolo di 90° anziché i precedenti 60°. Moderna ma ugualmente emozionante l'estrema Lamborghini Essenza SCV12, l'hypercar progettata dalla Squadra Corse monta un V12 aspirato da oltre 830 CV. Delizioso e inconfondibile il suono dei V10 da Formula 1, ce lo dimostra la Toro Rosso STR1 del 2006, la prima monoposto di Faenza dopo la fine della gestione Minardi. Gutturale e grintoso il Chevy V8 montato sulla McLaren-Trojan M8F, protagonista oltreoceano del campionato Can-Am. Rumore di altri tempi quello della Bugatti Type 35B, costruita a partire dal 1927. B come Gruppo B, come non citare l'Audi Sport Quattro S1 E2, seppur l'esemplare nel video non è originale ma bensì la replica da 770 CV di Prospeed, se non è follia questa...

Vi consigliamo caldamente di visionare, ed ascoltare, la compilation di 19Bozzy92, magari accompagnati da un paio di cuffie. Se non vi basta vi suggeriamo il recente video della Ferrari F40 lanciata sull'Autobahn.