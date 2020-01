Alexa sale a bordo della Lamborghini Huracán EVO, ecco cosa si comanda con la voce

Alexa sale ufficialmente a bordo della nuova gamma di Huracàn EVO. L'assistente vocale diventa un autentico co-pilota, grazie ad una integrazione intelligente con i comandi della supersportiva. La novità è stata presentata al CES di Las Vegas.

È la prima volta che vediamo Alexa, l'assistente vocale di Amazon, a bordo di una sportiva di questo calibro. Ma è anche la prima volta in assoluto che vediamo un'integrazione così profonda dell'assistente vocale con comandi chiave di una vettura, come climatizzatore, luci e infotainment.

Ovviamente Alexa può comunicare anche con i device intelligenti collocati fuori dall'abitacolo. Pensate alla possibilità di imboccare l'uscita dell'autostrada in direzione casa, e dare ad Alexa il comando di accendere il termostato e le luci del soggiorno per assicurarvi un'accoglienza di tutto rispetto.

Alexa si connette poi con il LDVI: Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata. Le possibilità offerte da Alexa abbracciano un'innumerevole numero d'opzioni, con il beneficio di liberare l'automobilista dall'esigenza di smanettare con i comandi touch o fisici del veicolo. La concentrazione rimane sempre costante sulla strada.

Amazon e Lamborghini nei prossimi mesi continueranno a lavorare assieme per aggiornare costantemente l'esperienza d'uso implementando funzioni sempre nuove.



Ricordiamo che per chiunque non si potesse permettere una Huracan EVO nuova di fiamma esiste comunque la possibilità di portare Alexa in macchina grazie al device Echo Auto.