Alexa fammi guidare una Mercedes-Benz: il test drive si richiede a voce

L'assistente vocale Amazon Alexa ha di sicuro cambiato molte delle nostre abitudini, facendoci comandare luci ed elettrodomestici con la nostra voce. Grazie alle skill dedicate all'assistente è possibile chiedere ad Alexa praticamente qualsiasi cosa, da oggi si può persino organizzare un test drive Mercedes-Benz e non solo.

Grazie alla nuova skill "Mercedes-Benz" disponibile sulla piattaforma Alexa (da poco si sono festeggiati i tre anni di Alexa in Italia) è possibile da oggi cercare la concessionaria più vicina a noi, prenotare un test drive oppure richiedere un preventivo. Una volta installata la skill, è sufficiente chiedere "Alexa, avvia Mercedes-Benz" per accedere al mondo di servizi della Stella.

In questo modo il marchio tedesco fonde esperienza fisica e digitale, così come la Best Customer Experience 4.0 ormai richiede. "Questa nuova funzionalità è l’esempio di come gli strumenti digitali, integrati con l’esperienza fisica, rappresentino sempre più un elemento strategico della customer journey", ha dichiarato Alessia Argento, Digital Customer Journey Manager di Mercedes-Benz Italia.

"Ci consentono di intercettare un pubblico giovane e allo stesso tempo di generare opportunità di vendita da mettere a disposizione della nostra Rete attraverso strumenti di fidelizzazione e conquista, innovativi e dinamici". Il tutto nel rispetto della privacy, Alexa infatti chiederà l'autorizzazione all'utente all'utilizzo dei dati necessari per elaborare la richiesta e fornire la risposta. Successivamente il Customer Contact Center Mercedes-Benz prenderà contatto con l'utente per inoltrare la richiesta al dealer più vicino.