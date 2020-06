Alex Zanardi travolto da un camion vicino Siena: è in condizioni critiche

Quella che state per leggere è una notizia che non avremmo mai voluto scrivere. Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e attualmente campione paralimpico, ha avuto un terribile incidente in handbike. È stato travolto da un camion in provincia di Siena.

Un evento tragico e surreale che arriva appena poche ore dopo l’annuncio del ritorno di Zanardi al volante di una macchina da corsa BMW per la finale del Campionato Italiano GT serie Endurance di questa stagione, in programma a Monza dal 6 all'8 novembre. Zanardi avrebbe collaborato nuovamente con il BMW Team Italia e il Team Manager Roberto Ravaglia (ITA), condividendo una BMW M6 GT3 adattata con Stefano Comandini (ITA) e Marius Zug (GER).



Invece circa due ore fa, alle 17:00 di oggi 19 giugno 2020, un camion lo ha travolto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Sul posto è arrivato l’elisoccorso che ha trasportato l’atleta al vicino ospedale Le Scotte di Siena. A quanto si apprende dalle prime notizie dal posto, Zanardi sarebbe stato trasferito in codice 3, con diversi traumi e una situazione critica. Speriamo che le prossime notizie possano essere in qualche modo positive, la sfortuna dell’ex pilota di Formula 1 torna a colpire in maniera assurda...