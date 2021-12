Alex Zanardi è tornato a casa: il campione ha lasciato l'ospedale dopo un anno e mezzo

Alex Zanardi ha lasciato l'ospedale presso cui è stato ricoverato per un anno e mezzo ed è tornato a casa dai suoi familiari. È questa la bella notizia che la moglie dell'ex pilota di Formula 1 Daniela ha diffuso ai media.

La news è stata lanciata sui canali ufficiali di BMW Italia, di cui Zanardi è ancora Brand Ambassador ufficiale. "È già qualche settimana che Alex ha lasciato l'ospedale per tornare a casa con noi, con la sua famiglia. Abbiamo aspettato a lungo perché ciò accadesse e ora siamo molto felici, anche se in futuro ci saranno di sicuro altri soggiorni temporanei in cliniche specializzate per alcuni cilcli di riabilitazione".

Daniela Zanardi ci ha anche aggiornati sul processo di recupero del campione: "Si tratta di un processo estremamente lungo, abbiamo un programma di riabilitazione condotto da medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti che in tutto questo tempo ci hanno permesso di compiere piccoli ma importanti passi in avanti. Non sono mancate le battute d'arresto, certo, a volte però è necessario fare due passi indietro per fare uno in avanti. Alex è in ogni caso il solito combattente di sempre, dopo tutto questo tempo in ospedale è fondamentale tornare dalla sua famiglia e nel suo ambiente casalingo. A causa del Coronavirus per oltre un anno Alex ha avuto attorno a sé solo personale con la mascherina e altre misure di protezione, le visite esterne erano limitate".

Moltissimi degli amici e dei familiari non hanno potuto far visita ad Alex Zanardi in tutto questo tempo di ricovero, solo la moglie, il figlio e la madre erano autorizzati a visitarlo una persona alla volta e per un'ora e mezza al giorno, "questo non ha facilitato le cose per lui, a casa però andrà tutto meglio". Come sempre facciamo al campione i nostri migliori auguri, nel frattempo vi ricordiamo che abbiamo dedicato all'ex pilota di F1 uno speciale: Alex Zanardi l'inarrestabile, per celebrare la sua storia dopo il terribile incidente del giugno 2020.