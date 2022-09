Alex Rins e Kazuki Watanabe del team Suzuki MotoGP a Torino per l'Autolook Week

A Torino si sta svolgendo l'Autolook Week, un evento automotive grazie al quale ammirare modelli storici della F1, del rally e dell'endurance fra le strade della città fino all'11 settembre. La giornata dell'8 settembre ha inoltre visto arrivare tre ospiti eccellenti: Alex Rins, Kazuki Watanabe e Marco Lucchinelli.

Per chi non lo ricordasse, Marco Lucchinelli è un campione del mondo delle due ruote classe '81, mentre Alex Rins e Kazuki Watanabe sono due piloti Suzuki MotoGP. I tre piloti hanno passeggiato in veste di "turisti" per le vie del centro di Torino guidati da Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio e alle Finanze della Regione Piemonte, e da Andrea Levy, Presidente Autolook. Per due ore inoltre si sono concessi a una sessione di autografi e selfie con tutti i fan arrivati per l'occasione in Piazza San Carlo, dopo una teatrale entrata a bordo di due moto sportive a marchio Suzuki.

Il programma dell'Autolook Week non finisce ovviamente qui: Sabato 10 settembre, sempre in Piazza San Carlo a Torino, i riflettori saranno accesi sulle auto ultracentenarie della Torino-Stupinigi-Torino e su Dindo Capello, che a partire dalle ore 15:00 racconterà delle sue battaglie e vittorie nella leggendaria 24 Ore di Le Mans.



Nel frattempo vi ricordiamo che in esposizione all'Autolook Week c'è anche una Ferrari di Niki Lauda contraffatta.