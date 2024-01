Alex Barros: 'Marc Marquez come Pelè, ma nessuno ha fatto come Valentino Rossi'

Alex Barros, ex pilota delle MotoGp e delle Superbike, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di Motorcyle Magazine, in cui ha parlato del duello a distanza fra Valentino Rossi e Marc Marquez.

Con l'avvento ufficiale di Marc Marquez nel team Ducati Gresini sono molti fra gli addetti ai lavori quelli convinti che lo spagnolo possa conquistare il suo nono titolo, eguagliando così lo score del Dottore.

Fra questi proprio Alex Barros, oggi 54enne, che ha spiegato: “Marc Márquez un pilota... come Pelé, diciamo. Ogni dieci o quindici anni nasce una stella come lui. Valentino Rossi è stato un Pelè e Pedro Acosta è uno di loro”.

Quindi, soffermandosi su Valentino Rossi, che ha svelato di non aver ancora superato il duello con Marquez, ha detto: “Valentino Rossi non è solo un grande pilota, Valentino ha fatto tante cose oltre ad essere un campione. Ha alzato il nome della MotoGP portandolo lassù. E oggi ci sono piloti che continuano a fare quel lavoro. Ma sarà molto difficile eguagliare un pilota con il carisma come Valentino”.

E ancora: “Anche Marc Marquez è una figura straordinaria, chiunque lo conosca sa che è molto carismatico. Ma Valentino... quello che ha fatto per le moto non è mai stato fatto da nessun altro pilota nella storia”.

Secondo Alex Barros Marc Marquez deve avere di diritto un posto del team Ducati ufficiale nel 2025: “La Ducati deve già avere un posto nel suo team ufficiale per Marquez, se non glielo danno qualche factory lo prenderà sicuramente”.

Sulla sua carriera, infine: “Ho avuto il privilegio di far parte di quattro generazioni di piloti del campionato del mondo, Eddie Lawson, Rainey, Mamola, Gardner, Schwantz, Doohan, Cadalora. Poi la mia generazione, Capirossi, Checa, Gibernau, Biaggi. Poi c'è la generazione di Valentino e poi quella di Stoner e Pedrosa”, tutti piloti con cui Alex Barros ha avuto la fortuna di correre e di sfidarsi in pista.