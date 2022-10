Avete mai visto un alettone tanto grande? È solo uno dei segreti di questa Nissan 300ZX

Nel mondo dell’automobilismo ci sono alcune auto che sono diventate delle vere e proprie icone (qui ad esempio trovate le 5 auto più rare di sempre) e tra queste c’è indubbiamente la Nissan 300XZ, diventata spesso una base perfetta per dare vita a delle preparazioni con la P maiuscola, e quella che vedete è una delle migliori esponenti.

La 300ZX che vedete nel filmato di apertura è rimasta piuttosto fedele al modello originale (la 300 ZX ha ispirtato la nuovissima Nissan Z specialmente al retrotreno) ma è sotto alla carrozzeria che si nascondono le sorprese: aprendo il cofano si palesa il famosissimo motore 2JZ Toyota, accoppiato alla trasmissione presa in prestito proprio da una Toyota Supra del 1997.

In termini estetici invece salta all’occhio un mastodontico alettone posteriore saldato al telaio, una delle ali più grande che si siano mai viste equipaggiate su una vettura. Inoltre risultano piuttosto evidenti anche i nuovi cerchi SSR SP1, che riempiono i passaruota alla perfezione, grazie anche alle sospensioni ad aria della Air Lift.

La livrea è stata ideata dal suo proprietario, che è orgogliosissimo del suo veicolo che è stato esposto anche nel corso dello scorso SEMA Show di Las Vegas, ma per arrivare al risultato finito non è stata una passeggiata, specialmente in termini economici: l’alettone, da solo, è costato 4.000 dollari a cui si sono sommati 1.500 dollari per l’installazione. A questo si aggiungono i 6.000 dollari dei cerchioni e il powertrain di derivazione Supra costato attorno ai 45.000 dollari. Alla fine, l’intera preparazione è costata più di 100.000 dollari, ma il risultato non passa certo inosservato.