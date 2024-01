Alessio Sergi: 'Tesla da sola sta favorendo la transizione con due modelli da 45mila euro'

Con la fine del 2023 e l'arrivo del 2024 è tempo di bilanci e di previsioni anche per quanto riguarda le auto elettriche. Le green sono aumentate in Italia ma il boom non è ancora stato raggiunto visto che il nostro Paese ha chiuso l'anno con una quota del 4,2 per cento.

Nella Top 10 delle auto più vendute in Italia nel 2023 non compare alcuna auto a batteria, chiaro indizio di come le vetture a zero emissioni non abbiano ancora convinto la maggior parte dei nostri connazionali.

“Da un lato la transizione verso una mobilità più sostenibile sta andando avanti in Italia – spiega Alessio Sergi, noto youtuber di Pensa Forte, grande esperto del settore, nel suo ultimo video che trovate qui sopra - in maniera molto più lenta rispetto ad altri Paesi europei anche rispetto a nazioni che hanno un tenore di vita molto simile al nostro come Spagna e Portogallo. Noi siamo molto frenati anche se vediamo che c'è un incremento”.

Sergi ha quindi fatto l'esempio di alcune nazioni dove le auto elettriche vanno molto di più: “In Svizzera siamo al 20 per cento di market share, in Francia siamo oltre il 16 per cento e in Germania oltre il 18, si sta continuando a vendere nonostante quanto vogliano farci credere alcuni media”.

Si passa quindi ad esaminare il caso di Tesla, che continua a dominare le vendite di auto elettriche in tutta Europa: ma è un bene? La situazione è in chiaro-scuro. “Tesla sta dominando il mercato - spiega Sergi - se non ci fosse stata Tesla a dare una scossa non si sarebbe mai verificata la transizione elettrica a questi ritmi. Tesla, con solo due modelli venduti ad una media di circa 45mila euro sta dando del filo da torcere alle aziende europee ma non solo”. Il riferimento è alla Model Y e alla Tesla Model 3, quest'ultima svelata nel nuovo modello poche settimane fa.



Ma nel 2024 cosa dobbiamo aspettarci dalle auto elettriche? “Il 2024 sarà l'anno in cui vedremo se le aziende cinesi di fascia medio bassa come BYD avranno presa (a mio parere con questi prezzi no), continuerà a fare bene MG e vedremo se le auto cinesi di un livello anche maggiore di Tesla avranno un seguito come ad esempio NIO e Xpeng, anche in funzione dell'entrata in altri mercati fra cui quello italiano. Io sono sempre del parere che avere un solo dominatore nel mercato non va bene anche se sono un fanboy di Tesla, visto che la concorrenza fa sempre bene”.

Quindi Sergi conclude dicendo: “Il 2024 potrà essere un anno delicato ma non tanto per la vendita di auto elettriche in senso lato ma per una serie di fattori macro economici e geo politici che nulla hanno a che fare con l'auto, quindi ci potrebbe essere un rallentamento che potrebbe essere mitigato con un abbassamento dei tassi di interessi. Anche Musk ha detto che il 2024 potrebbe essere un anno più pazzo rispetto al 2023”.