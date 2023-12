Alessio Sergi: 'Quante fake sui richiami Tesla, termiche più pericolose delle elettriche"

Sono passate meno di tre settimane da quando Tesla ha 'richiamato' due milioni di auto per un update al sistema di autopilot, un semplice aggiornamento via software che molte testate hanno però ingigantito.

Leggendo i titoli si aveva l'impressione che le Tesla dovessero essere portate in officina il prima possibile e lasciate lì per giorni per un oscuro problema, quando in realtà si trattava di un semplice update, così come se ne fanno ogni anno per i sistemi operativi dei nostri computer, dei nostri smartphone o delle nostre console videoludiche.

Alessio Sergi, youtuber di Pensa Forte, ha voluto analizzare il caso nel suo ultimo video: “Molte testate anche molto prestigiose come Reuters – spiega – per dover andare a racimolare qualche click hanno utilizzato titoli fuorvianti per indurre il click o una sorta di percezione strana relativamente all'azienda”.

Dopo questa breve ma doverosa premessa, Sergi ha spulciato il sito dell'NHTSA, la National Highway Traffic Safety Administration, agenzia governativa statunitense facente parte del Dipartimento dei Trasporti, per scoprire quanti siano stati i richiami fisici veri, quelli appunto che hanno obbligato l'automobilista a lasciare l'auto in officina, e non i semplice OTA, (over the air), come appunto gli aggiornamenti software di Tesla.

Alla fine, la conclusione è che: “Sono più pericolose le auto a combustione interna – spiega Sergi - ma non perchè sono costruite male ma perchè hanno più parti e sono quindi più soggette ad errori, ci sono errori di assemblaggio, parti difettose fornite da terzi e tanto altro ancora”.

Lo youtuber sottolinea inoltre il fatto che “I costruttori di auto tradizionali non sono in grado di effettuare degli aggiornamenti dei software perchè non sono in grado di costruire software di conseguenza i richiami hanno dei costi più elevati anche e soprattutto per gli automobilisti che devono lasciare l'auto in officina magari per giorni. Anche Tesla ha richiami fisici ma nulla paragonabile alle altre case”.

Tesla ha 'richiamato' ben 122 milioni di auto dal 2021 ad oggi, ma nella quasi totalità si è trattato sempre di aggiornamenti OTA.