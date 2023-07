Aleix Espargarò snobba Ferrari e Lamborghini: 'Le guidavo ma sono molto meglio le Porsche'

Il pilota di MotoGp Aleix Espargarò ha messo in vendita la Porsche 718 Cayman GT4 RS che lo stesso aveva acquistato lo scorso mese di gennaio. Il pilota dell'Aprila ha deciso di cederla in cambio di 240mila euro, visto che la fuoriserie tedesca sta di fatto prendendo la polvere.

“E’ una due posti e la stagione della MotoGp è lunghissima non ho tempo per guidarla”, ha ammesso lo stesso Aleix Espargarò intervistato da Elfsport. Ovviamente lo spagnolo vanta un garage da mille e una notte, a cominciare da un'altra supercar di Stoccarda: “Ho anche una 992 GT3 RS e non avrebbe senso tenerle entrambe”, precisa.

L'amore per Porsche è scoppiato all'incirca cinque anni fa, dopo che lo stesso ha guidato a lungo le sportive italiane, leggasi Ferrari e Lamborghini: “Guidavo Ferrari e Lamborghini, ma invecchiando sono stato più attratto dalla Porsche. Cinque anni fa ho comprato una Porsche 991.2 Carrera GTS e me ne sono subito innamorato e da allora il mio cuore è molto legato al marchio. La miscela di spirito racing e classe è insuperabile”.

Ed è proprio una Porsche, fresca di festeggiamenti dei 75 anni del marchio, l'auto di tutti i giorni di Aleix Espargarò: “Per la mobilità quotidiana uso una Cayenne Turbo GT”. Il pezzo più pregiato della sua collezione è comunque una 993 Turbo, acquistata in Spagna: “Tempo fa qui in Andorra ho trovato una 993 Turbo e l’ho acquistata credo sia in assoluto la macchina più bella mai costruita. Inizialmente volevo farla restaurare con personalizzazioni RUF, ma poi alcuni amici mi hanno convinto a lasciarla come da specifiche di fabbrica. E quindi la farò restaurare solo con pezzi originali”.

In chiusura di intervista Espargarò ha rilasciato delle dichiarazioni decisamente particolari sulla sicurezza: “Sarà che in moto hai le protezioni, ma io mi sento più sicuro in moto”, per poi ribadire il concetto: “la sensazione di sicurezza è maggiore in moto rispetto alla macchina”.