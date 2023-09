Aleix Espargaro sicuro: 'Nel 2015? Sbagliarono sia Valentino Rossi che Marc Marquez'

Aleix Espargaró ha condiviso la sua opinione su ciò che accade nel 2015 tra Marc Márquez e Valentino Rossi nel Gran premio di Malesia. Il pilota ha detto la sua durante un episodio del suo vlog personale sul suo canale YouTube in cui rispondeva alle domande dei follower.

Espargaró ha sottolineato che ciò che accadde tra Márquez e Rossi nel 2015 non gli è piaciuta e ha affermato che entrambi i piloti sono stati in qualche modo colpevoli. Secondo lui, Marc Márquez, che ha escluso l'idea di un anno sabbatico al momento, in quella vicenda avrebbe potuto comportarsi con più classe, specialmente considerando che Valentino Rossi stava lottando per il titolo mondiale.

"Penso che Marc avrebbe dovuto comportarsi con più classe, considerando che Valentino stava lottando per il titolo, e non ostacolarlo così tanto in quella gara in Malesia."

Tuttavia, anche Valentino Rossi non è stato esente da colpe agli occhi di Espargaró. Il pilota catalano ha affermato che l'azione di Rossi è stata volontaria nel portare Márquez fuori pista e che avrebbe dovuto essere sanzionato. In generale, Espargaró ha ritenuto che questa situazione non abbia portato nulla di positivo al mondo delle corse motociclistiche. Ha sottolineato che la rivalità tra Márquez e Rossi, considerati due dei migliori piloti nella storia del motociclismo, ha avuto un impatto negativo sull'intero sport.

"Credo che tutto ciò che è successo sia stato negativo per il nostro sport. Sono, senza dubbio, i due migliori piloti nella storia del nostro sport, e il fatto che la loro relazione sia finita così e l'attenzione mediatica che questa situazione ha ricevuto sia stata dannosa per il nostro sport."

Marquez non sta vivendo un periodo facile. Dopo il suo infortunio, e diverse ricadute, al pilota spagnolo è stato addirittura consigliato di smettere.